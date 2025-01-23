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أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس عسير للفترة السابعة

استقبله المعينون بشكر القيادة وتقديرها على الثقة سائلين الله التـوفيق

صدر الأمر السامي الكريم رقم 16474 وتاريخ 7/ 4/ 1438هـ القاضي، بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس منطقة عسير للفترة السابعة؛ ذلك لمدة أربع سنوات ابتداءً من 3/ 7/ 1438هـ.

وتشكّل أعضاء المجلس -وفق الأمر السامي- من: الدكتور عبدالرحمن بن أحمد بن سعد آل مفرح، وزايد بن أحمد بن عيسى عسيري، وحسن بن أحمد بن سلطان الشهري، وعمر بن حسن بن هادي الفاهمي، ومحمد بن مسفر بن سعيد الوادعي، والدكتور فايع بن محمد بن محمد عسيري، والدكتور سعد بن عوض بن سفر آل غنوم، وسعد بن مريع بن أحمد أبو دبيل، وصالح بن سعيد بن محمد الحقباني، والحسين بن عبدالله بن جعفر البارقي، وركبان بن محمد بن طاهر القرني، ومشبب بن محمد بن أحمد القحطاني، وذيب بن عشق بن ذيب القحطاني، وسياف بن محمد بن عبدالله المعاوي، والمهندس علي بن سعد بن حسين آل الحسنية.

ورفع الأعضاء المعينون، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية -حفظهما الله- ولأمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، على هذه الثقة، سائلين الله -عز وجل- أن يعينهم على خدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة ونقل كل احتياجاتهم وتلبية مختلف الخدمات لهم.

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أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس عسير للفترة السابعة
سبق

صدر الأمر السامي الكريم رقم 16474 وتاريخ 7/ 4/ 1438هـ القاضي، بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس منطقة عسير للفترة السابعة؛ ذلك لمدة أربع سنوات ابتداءً من 3/ 7/ 1438هـ.

وتشكّل أعضاء المجلس -وفق الأمر السامي- من: الدكتور عبدالرحمن بن أحمد بن سعد آل مفرح، وزايد بن أحمد بن عيسى عسيري، وحسن بن أحمد بن سلطان الشهري، وعمر بن حسن بن هادي الفاهمي، ومحمد بن مسفر بن سعيد الوادعي، والدكتور فايع بن محمد بن محمد عسيري، والدكتور سعد بن عوض بن سفر آل غنوم، وسعد بن مريع بن أحمد أبو دبيل، وصالح بن سعيد بن محمد الحقباني، والحسين بن عبدالله بن جعفر البارقي، وركبان بن محمد بن طاهر القرني، ومشبب بن محمد بن أحمد القحطاني، وذيب بن عشق بن ذيب القحطاني، وسياف بن محمد بن عبدالله المعاوي، والمهندس علي بن سعد بن حسين آل الحسنية.

ورفع الأعضاء المعينون، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية -حفظهما الله- ولأمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، على هذه الثقة، سائلين الله -عز وجل- أن يعينهم على خدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة ونقل كل احتياجاتهم وتلبية مختلف الخدمات لهم.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
01:08 PM
استقبله المعينون بشكر القيادة وتقديرها على الثقة سائلين الله التـوفيق

أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس عسير للفترة السابعة

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ظافر الشهري - أبها
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صدر الأمر السامي الكريم رقم 16474 وتاريخ 7/ 4/ 1438هـ القاضي، بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس منطقة عسير للفترة السابعة؛ ذلك لمدة أربع سنوات ابتداءً من 3/ 7/ 1438هـ.

وتشكّل أعضاء المجلس -وفق الأمر السامي- من: الدكتور عبدالرحمن بن أحمد بن سعد آل مفرح، وزايد بن أحمد بن عيسى عسيري، وحسن بن أحمد بن سلطان الشهري، وعمر بن حسن بن هادي الفاهمي، ومحمد بن مسفر بن سعيد الوادعي، والدكتور فايع بن محمد بن محمد عسيري، والدكتور سعد بن عوض بن سفر آل غنوم، وسعد بن مريع بن أحمد أبو دبيل، وصالح بن سعيد بن محمد الحقباني، والحسين بن عبدالله بن جعفر البارقي، وركبان بن محمد بن طاهر القرني، ومشبب بن محمد بن أحمد القحطاني، وذيب بن عشق بن ذيب القحطاني، وسياف بن محمد بن عبدالله المعاوي، والمهندس علي بن سعد بن حسين آل الحسنية.

ورفع الأعضاء المعينون، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية -حفظهما الله- ولأمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، على هذه الثقة، سائلين الله -عز وجل- أن يعينهم على خدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة ونقل كل احتياجاتهم وتلبية مختلف الخدمات لهم.

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