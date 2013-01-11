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أمر ملكي بترقية عدد من مسؤولي هيئة "التحقيق والادعاء"

صدر أمر ملكي كريم بترقية نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام  د / عبدالوهاب بن سعود السديري؛ ورئيس فرع الهيئة بمنطقة عسير د / إبراهيم بن يحيى عطيف؛ ورئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة / عبدالله بن محمد القرني؛ على مرتبة "رئيس دوائر تحقيق وادعاء عام بالهيئة".

 

ورفع أصحاب الفضيلة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام - حفظه الله - وولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على الثقة الملكية بمناسبة صدور قرار ترقيتهم.

 

كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الهيئة الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله؛ داعين المولى - عزّ وجلّ - أن يعينه على أداء الأمانة وخدمة المليك والوطن، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية. 

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أمر ملكي بترقية عدد من مسؤولي هيئة "التحقيق والادعاء"
سبق

صدر أمر ملكي كريم بترقية نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام  د / عبدالوهاب بن سعود السديري؛ ورئيس فرع الهيئة بمنطقة عسير د / إبراهيم بن يحيى عطيف؛ ورئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة / عبدالله بن محمد القرني؛ على مرتبة "رئيس دوائر تحقيق وادعاء عام بالهيئة".

 

ورفع أصحاب الفضيلة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام - حفظه الله - وولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على الثقة الملكية بمناسبة صدور قرار ترقيتهم.

 

كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الهيئة الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله؛ داعين المولى - عزّ وجلّ - أن يعينه على أداء الأمانة وخدمة المليك والوطن، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية. 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
12:12 PM

أمر ملكي بترقية عدد من مسؤولي هيئة "التحقيق والادعاء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر أمر ملكي كريم بترقية نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام  د / عبدالوهاب بن سعود السديري؛ ورئيس فرع الهيئة بمنطقة عسير د / إبراهيم بن يحيى عطيف؛ ورئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة / عبدالله بن محمد القرني؛ على مرتبة "رئيس دوائر تحقيق وادعاء عام بالهيئة".

 

ورفع أصحاب الفضيلة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام - حفظه الله - وولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على الثقة الملكية بمناسبة صدور قرار ترقيتهم.

 

كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الهيئة الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله؛ داعين المولى - عزّ وجلّ - أن يعينه على أداء الأمانة وخدمة المليك والوطن، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية. 

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