أمر ملكي بترقية عدد من مسؤولي هيئة "التحقيق والادعاء"

صدر أمر ملكي كريم بترقية نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام د / عبدالوهاب بن سعود السديري؛ ورئيس فرع الهيئة بمنطقة عسير د / إبراهيم بن يحيى عطيف؛ ورئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة / عبدالله بن محمد القرني؛ على مرتبة "رئيس دوائر تحقيق وادعاء عام بالهيئة".

ورفع أصحاب الفضيلة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام - حفظه الله - وولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على الثقة الملكية بمناسبة صدور قرار ترقيتهم.

كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الهيئة الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله؛ داعين المولى - عزّ وجلّ - أن يعينه على أداء الأمانة وخدمة المليك والوطن، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية.