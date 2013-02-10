أمر ملكي بتعيين "المري" عضواً في "الإفتاء" ومشرفاً على فرعها بالشرقية

صدر أمر ملكي بتعيين فضيلة الشيخ علي بن صالح المري عضواً في الإفتاء في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومشرفاً عامّاً على فرعها في المنطقة الشرقية.



ويعد الشيخ "المري" أحد تلامذة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ العلامة صالح الفوزان، والشيخ العلامة عبد الله بن غديان، والشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ومدير عام الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو عضو هيئة الإفتاء والمشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية.



حصل الشيخ "المري" على بكالوريوس كلية الشريعة بجامعة الإمام، وماجستير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، وفي طور إعداد رسالة الدكتوراه.



وللشيخ المري جهود، منها إقامة الدروس في علوم الشريعة وعلوم الآلة من النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك، وإقامة المحاضرات والندوات والدورات الشرعية في مناطق المملكة.