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أمطار خفيفة متفرقة على ينبع والرايس.. و"المدني" يحذّر

طالَبَ بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع الإرشادات

 هطلت، فجر اليوم الأربعاء، أمطار خفيفة على ينبع النخل ومركز الرايس، وشملت مركز رخو والفقعلي، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة متاحة لتساقط المزيد من الأمطار.

 

من جهته أصدر نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البئية، تنبيهاً باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة تُصحب برياح نشطة تَحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على مركز ينبع النخل، تشمل المسيجيد، وبدر، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

 

وشددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة على أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

أمطار أمطار ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار خفيفة متفرقة على ينبع والرايس.. و"المدني" يحذّر
سبق

 هطلت، فجر اليوم الأربعاء، أمطار خفيفة على ينبع النخل ومركز الرايس، وشملت مركز رخو والفقعلي، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة متاحة لتساقط المزيد من الأمطار.

 

من جهته أصدر نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البئية، تنبيهاً باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة تُصحب برياح نشطة تَحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على مركز ينبع النخل، تشمل المسيجيد، وبدر، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

 

وشددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة على أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
10:13 AM
طالَبَ بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع الإرشادات

أمطار خفيفة متفرقة على ينبع والرايس.. و"المدني" يحذّر

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ماجد الرفاعي - ينبع
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 هطلت، فجر اليوم الأربعاء، أمطار خفيفة على ينبع النخل ومركز الرايس، وشملت مركز رخو والفقعلي، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة متاحة لتساقط المزيد من الأمطار.

 

من جهته أصدر نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البئية، تنبيهاً باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة تُصحب برياح نشطة تَحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على مركز ينبع النخل، تشمل المسيجيد، وبدر، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

 

وشددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة على أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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