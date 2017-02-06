أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات شمال الرياض

أدت لجريان وادي "عرجا".. وصحبتها زخات البرد

هطلت أمطار خفيفة صباح اليوم على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت أجزاء متفرقة من حريملاء وثادق وملهم والحسي ومرات وشقراء.

وهطلت أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة السر بمحافظة الدوادمي، جرى على إثرها وادي "عرجا"، كما جرت بعض الشعاب جنوب "ضرية".

وصاحبت الأمطار التي هطلت على حريملاء ومركز "عين الصوينع" بالسر، زخات من البرد.