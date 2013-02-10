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أمطار متفرقة مصحوبة بالبرد على بعض المواقع بعفيف

​شملت غرب المحافظة وشمالها وشرقها والقرى المحيطة

شهدت أجزاء متفرقة من محافظة عفيف، مساء اليوم، هطول أمطار متفرقة، من خفيفة إلى متوسطة، بعضها مصحوب بزخات البرد، وشملت عدداً من المواقع والقرى التابعة للمحافظة.

 

وشملت أمطار الخير والبركة مساء اليوم طريق عفيف- ظلم غرباً، وطريق عفيف- مهد الذهب، وشمال المحافظة، حيث غطت أغلب القرى والمراكز هناك، منها: مركز الصفوية، والقرى المجاورة، ومركز فيضة نومان، وشرق عفيف على مراكز بدائع العضيان، وأبو عشرة، والحنابج، والقرى والمراكز المحيطة بهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار متفرقة مصحوبة بالبرد على بعض المواقع بعفيف
سبق

شهدت أجزاء متفرقة من محافظة عفيف، مساء اليوم، هطول أمطار متفرقة، من خفيفة إلى متوسطة، بعضها مصحوب بزخات البرد، وشملت عدداً من المواقع والقرى التابعة للمحافظة.

 

وشملت أمطار الخير والبركة مساء اليوم طريق عفيف- ظلم غرباً، وطريق عفيف- مهد الذهب، وشمال المحافظة، حيث غطت أغلب القرى والمراكز هناك، منها: مركز الصفوية، والقرى المجاورة، ومركز فيضة نومان، وشرق عفيف على مراكز بدائع العضيان، وأبو عشرة، والحنابج، والقرى والمراكز المحيطة بهما.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
09:09 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:21 AM
​شملت غرب المحافظة وشمالها وشرقها والقرى المحيطة

أمطار متفرقة مصحوبة بالبرد على بعض المواقع بعفيف

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فهد الغبيوي - عفيف
1
6,761

شهدت أجزاء متفرقة من محافظة عفيف، مساء اليوم، هطول أمطار متفرقة، من خفيفة إلى متوسطة، بعضها مصحوب بزخات البرد، وشملت عدداً من المواقع والقرى التابعة للمحافظة.

 

وشملت أمطار الخير والبركة مساء اليوم طريق عفيف- ظلم غرباً، وطريق عفيف- مهد الذهب، وشمال المحافظة، حيث غطت أغلب القرى والمراكز هناك، منها: مركز الصفوية، والقرى المجاورة، ومركز فيضة نومان، وشرق عفيف على مراكز بدائع العضيان، وأبو عشرة، والحنابج، والقرى والمراكز المحيطة بهما.

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