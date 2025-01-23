أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة

شملت أجزاء من المدينة وضواحيها ومحافظاتها

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمخواة والمراكز التابعة لها.

وشملت الأمطار كذلك منتزهات رغدان والأمير مشاري والمنتزه الوطني والشكران والقمع وموطف والخلب ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .