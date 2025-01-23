النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة

شملت أجزاء من المدينة وضواحيها ومحافظاتها

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمخواة والمراكز التابعة لها.

 

وشملت الأمطار كذلك منتزهات رغدان والأمير مشاري والمنتزه الوطني والشكران والقمع وموطف والخلب ، ارتوت على إثرها الأرض .

 

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة
سبق

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمخواة والمراكز التابعة لها.

 

وشملت الأمطار كذلك منتزهات رغدان والأمير مشاري والمنتزه الوطني والشكران والقمع وموطف والخلب ، ارتوت على إثرها الأرض .

 

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
07:13 PM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:37 AM
شملت أجزاء من المدينة وضواحيها ومحافظاتها

أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
8
11,106

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمخواة والمراكز التابعة لها.

 

وشملت الأمطار كذلك منتزهات رغدان والأمير مشاري والمنتزه الوطني والشكران والقمع وموطف والخلب ، ارتوت على إثرها الأرض .

 

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

 

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,991
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,893
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة