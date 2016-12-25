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أملج.. اعتماد التسعيرة الجديدة للمطاعم والمغاسل وصوالين الحلاقة

رئيس البلدية: حرصنا على أن تكون في متناول الجميع.. أبلغوا عن المخالفين

اعتمدت بلدية محافظة أملج، الاثنين الماضي، التسعيرة الجديدة التي أقرها المجلس البلدي بالمحافظة، والخاصة بالمطاعم والمطابخ والملاحم ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات و صوالين الحلاقة.


وتقرر أن يكون سعر التيس المندي 600 ريال، وربع التيس 150 ريالا، ونفر اللحم المندي 35 ريالا، على أن يكون سعر حبة دجاج الشواية بـ 18 ريالا، وحبة الدجاج على الفحم 20 ريالا، ونفر الأرز بثلاثة ريالات، وكيلو لحم الغنم والحاشي والبقر 35 ريالا .


وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج، المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية بالتعاون مع المجلس البلدي حرصت على أن تكون الأسعار في متناول الجميع.


وشدد على أهمية دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفين لهذه التسعيرات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو حساب البلدية [email protected] ، أو موقع البلدية الإلكتروني.

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أملج.. اعتماد التسعيرة الجديدة للمطاعم والمغاسل وصوالين الحلاقة
سبق

اعتمدت بلدية محافظة أملج، الاثنين الماضي، التسعيرة الجديدة التي أقرها المجلس البلدي بالمحافظة، والخاصة بالمطاعم والمطابخ والملاحم ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات و صوالين الحلاقة.


وتقرر أن يكون سعر التيس المندي 600 ريال، وربع التيس 150 ريالا، ونفر اللحم المندي 35 ريالا، على أن يكون سعر حبة دجاج الشواية بـ 18 ريالا، وحبة الدجاج على الفحم 20 ريالا، ونفر الأرز بثلاثة ريالات، وكيلو لحم الغنم والحاشي والبقر 35 ريالا .


وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج، المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية بالتعاون مع المجلس البلدي حرصت على أن تكون الأسعار في متناول الجميع.


وشدد على أهمية دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفين لهذه التسعيرات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو حساب البلدية [email protected] ، أو موقع البلدية الإلكتروني.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
03:15 PM
رئيس البلدية: حرصنا على أن تكون في متناول الجميع.. أبلغوا عن المخالفين

أملج.. اعتماد التسعيرة الجديدة للمطاعم والمغاسل وصوالين الحلاقة

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بدر الجبل - تبوك
33
28,080

اعتمدت بلدية محافظة أملج، الاثنين الماضي، التسعيرة الجديدة التي أقرها المجلس البلدي بالمحافظة، والخاصة بالمطاعم والمطابخ والملاحم ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات و صوالين الحلاقة.


وتقرر أن يكون سعر التيس المندي 600 ريال، وربع التيس 150 ريالا، ونفر اللحم المندي 35 ريالا، على أن يكون سعر حبة دجاج الشواية بـ 18 ريالا، وحبة الدجاج على الفحم 20 ريالا، ونفر الأرز بثلاثة ريالات، وكيلو لحم الغنم والحاشي والبقر 35 ريالا .


وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج، المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية بالتعاون مع المجلس البلدي حرصت على أن تكون الأسعار في متناول الجميع.


وشدد على أهمية دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفين لهذه التسعيرات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو حساب البلدية [email protected] ، أو موقع البلدية الإلكتروني.

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