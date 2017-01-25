أمن الأفلاج يضبط إثيوبياً حاول تهريب خادمة من بني جلدته

عليها بلاغ هروب من كفيلها والهوية التي تحملها مزورة

تمكّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، من ضبط مقيم من جنسية إثيوبية حاول تهريب خادمة من بني جلدته.

وأوضح مصدر أمني لـ"سبق" أن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بنقطة تفتيش الأفلاج اشتبهوا أمس الثلاثاء في مركبة من نوع "هيونداي" قادمة من مدينة الجنوب باتجاه مدينة الرياض يقودها مقيم من جنسية إثيوبية، وبرفقته سيدة حاولت التضليل على رجال الأمن لتهريبها بهوية مزورة.

وأضاف المصدر: بالتحقيق مع المتهم واستجوابه اتضح أن السيدة المرافقة له عليها بلاغ هروب من كفيلها والهوية التي تحملها مزورة، محاولاً تهريبها من الجنوب لمدينة الرياض، وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه ومرافقته للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.



يذكر أن هذه الحادثة الرابعة من نوعها خلال أقل من شهر والتي تمكّن فيها رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج من ضبط عمالة أجنبية تحاول التضليل بعوائل وغيرها من الحيل الأخرى لتهريب الخادمات الهاربات ولكن يقظة رجال الأمن كانت لهم بالمرصاد.