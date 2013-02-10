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"أمن الأفلاج" يُطيح بمتهمين بسرقة أغنام الهدار

بعد ورود بلاغات متكرّرة من الأهالي

 نجحت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، صباح اليوم، في ضبط شابين متهمين بسرقة حظائر الأغنام بالهدار، على مسافة 110 كم جنوب غربي المحافظة.

 

وكشف مصدر مطلع، لـ "سبق"، أن مخفر الهدار ضبط، صباح اليوم الجمعة، شاباً وبرفقته آخر يقود مركبة من نوع جيب شاص محمّلة بالأغنام.

 

وقال المصدر: "تمّ التحفظ على المتهمين لدى المخفر، وطُلب من أصحاب الأغنام المسروقة مراجعة المخفر لتسلُّمها".

 

يُذكر أن مخفر الهدار تلقى خلال الأيام الماضية بلاغات تُفيد بتعرُّض حظائر الأغنام لسرقات متكرّرة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمن الأفلاج" يُطيح بمتهمين بسرقة أغنام الهدار
سبق

 نجحت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، صباح اليوم، في ضبط شابين متهمين بسرقة حظائر الأغنام بالهدار، على مسافة 110 كم جنوب غربي المحافظة.

 

وكشف مصدر مطلع، لـ "سبق"، أن مخفر الهدار ضبط، صباح اليوم الجمعة، شاباً وبرفقته آخر يقود مركبة من نوع جيب شاص محمّلة بالأغنام.

 

وقال المصدر: "تمّ التحفظ على المتهمين لدى المخفر، وطُلب من أصحاب الأغنام المسروقة مراجعة المخفر لتسلُّمها".

 

يُذكر أن مخفر الهدار تلقى خلال الأيام الماضية بلاغات تُفيد بتعرُّض حظائر الأغنام لسرقات متكرّرة.

10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
01:21 PM
بعد ورود بلاغات متكرّرة من الأهالي

"أمن الأفلاج" يُطيح بمتهمين بسرقة أغنام الهدار

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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1,230

 نجحت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، صباح اليوم، في ضبط شابين متهمين بسرقة حظائر الأغنام بالهدار، على مسافة 110 كم جنوب غربي المحافظة.

 

وكشف مصدر مطلع، لـ "سبق"، أن مخفر الهدار ضبط، صباح اليوم الجمعة، شاباً وبرفقته آخر يقود مركبة من نوع جيب شاص محمّلة بالأغنام.

 

وقال المصدر: "تمّ التحفظ على المتهمين لدى المخفر، وطُلب من أصحاب الأغنام المسروقة مراجعة المخفر لتسلُّمها".

 

يُذكر أن مخفر الهدار تلقى خلال الأيام الماضية بلاغات تُفيد بتعرُّض حظائر الأغنام لسرقات متكرّرة.

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