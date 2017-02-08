أمن الأفلاج يطيح بمطلوب جنائي ويضبط آخر بحوزته سلاح ناري

تم تسليمهما إلى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة

تمكَّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج من ضبط مطلوب جنائي وثلاثيني بحوزته سلاح ناري وحبوب مخدرة.



وأوضح مصدر أمني لـ"سبق" أن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بنقطة تفتيش الأفلاج اشتبهوا أمس في مركبة من نوع "هايلوكس" حديثة الصنع، يقودها مواطن، وبعد إيقافها، وفحص الأوراق الثبوتية، تبيَّن أن قائدها مطلوب على ذمة قضية جنائية في إحدى محافظات الجنوب؛ فسُلِّم للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.



وفي شأن ذات صلة، بيَّن المصدر الأمني أن مركز الضبط الأمني "نقطة تفتيش الأفلاج" اشتبه في مركبة من نوع هوندا قادمة من الشمال باتجاه الجنوب، يقودها مواطن في العقد الثالث من عمره. وبعد إيقاف المركبة لإخضاعها للتفتيش ظهر على قائدها علامات اﻻرتباك، فعُثر بحوزته على أربع حبات من حبوب الكبتاجون المخدر، وسلاح ناري "مسدس". وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

