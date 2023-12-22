أمن جدة يطيح بلصوص الكيابل النحاسية ومحطات الكهرباء

استمرار إجراءات الاستدلال الأولية معهم وإحالتهم لجهة الاختصاص

تمكنت دوريات أمن جدة من ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص من جنسيات مختلفة تخصصوا في سرقة محطات توزيع الكهرباء والكيابل النحاسية.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص من جنسيات مختلفة تخصصوا في سرقة محطات توزيع الكهرباء والكيابل النحاسية، حيث ضُبط بداخل أحد المستودعات بعض المسروقات التي تمت سرقتها ولاتزال إجراءات الاستدلال الأولية مستمرة معهم لمعرفة مدى تورطهم في قضايا أخرى مشابهة، وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص.