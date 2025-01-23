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"أمن طرق الطائف" تكرم عددًا من أفرادها

بحضور قائد أمن طريق الطائف "المقدم براك بن نايف العتيبي"، كرّم رئيس مركز الضبط الأمني بالشرائع "النقيب فهد بن عيد الثبيتي"، في مقر ضيافة المركز؛ عدداً من أفراد المركز، وكذلك مركز الضبط الأمني بالشرائع.

 

جاء التكريم نظير جهودهم المبذولة في مجال عملهم وكذل،ك الانضباط الملموس منهم.

 

وحث "النقيب فهد بن عيد الثبيتي" المكرمين على التفاني والإخلاص في عملهم.

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"أمن طرق الطائف" تكرم عددًا من أفرادها
سبق

بحضور قائد أمن طريق الطائف "المقدم براك بن نايف العتيبي"، كرّم رئيس مركز الضبط الأمني بالشرائع "النقيب فهد بن عيد الثبيتي"، في مقر ضيافة المركز؛ عدداً من أفراد المركز، وكذلك مركز الضبط الأمني بالشرائع.

 

جاء التكريم نظير جهودهم المبذولة في مجال عملهم وكذل،ك الانضباط الملموس منهم.

 

وحث "النقيب فهد بن عيد الثبيتي" المكرمين على التفاني والإخلاص في عملهم.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
05:51 PM

"أمن طرق الطائف" تكرم عددًا من أفرادها

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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بحضور قائد أمن طريق الطائف "المقدم براك بن نايف العتيبي"، كرّم رئيس مركز الضبط الأمني بالشرائع "النقيب فهد بن عيد الثبيتي"، في مقر ضيافة المركز؛ عدداً من أفراد المركز، وكذلك مركز الضبط الأمني بالشرائع.

 

جاء التكريم نظير جهودهم المبذولة في مجال عملهم وكذل،ك الانضباط الملموس منهم.

 

وحث "النقيب فهد بن عيد الثبيتي" المكرمين على التفاني والإخلاص في عملهم.

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