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أمن طرق "القدية" يضبط 10 آلاف حبة كبتاجون بإحدى المركبات المغادرة من الرياض

تم تسليم الشخص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص

ضبطت دوريات أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في "القدية" بالرياض اليوم كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المحظورة. 
 
وتفصيلاً، اشتبه رجال أمن الطرق بنقطة الضبط الأمني في القدية بإحدى المركبات التي كان قائدها ينوي مغادرة الرياض على طريق الطائف؛ فتم تفتيش السيارة، وضبط نحو 10 آلاف حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة. 

 
واستكملت دوريات أمن الطرق الإجراءات اللازمة، وسلَّمت الشخص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص. 
 

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أمن طرق "القدية" يضبط 10 آلاف حبة كبتاجون بإحدى المركبات المغادرة من الرياض
سبق

ضبطت دوريات أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في "القدية" بالرياض اليوم كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المحظورة. 
 
وتفصيلاً، اشتبه رجال أمن الطرق بنقطة الضبط الأمني في القدية بإحدى المركبات التي كان قائدها ينوي مغادرة الرياض على طريق الطائف؛ فتم تفتيش السيارة، وضبط نحو 10 آلاف حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة. 

 
واستكملت دوريات أمن الطرق الإجراءات اللازمة، وسلَّمت الشخص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص. 
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
09:01 PM
اخر تعديل
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:15 PM
تم تسليم الشخص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص

أمن طرق "القدية" يضبط 10 آلاف حبة كبتاجون بإحدى المركبات المغادرة من الرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
7,724

ضبطت دوريات أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في "القدية" بالرياض اليوم كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المحظورة. 
 
وتفصيلاً، اشتبه رجال أمن الطرق بنقطة الضبط الأمني في القدية بإحدى المركبات التي كان قائدها ينوي مغادرة الرياض على طريق الطائف؛ فتم تفتيش السيارة، وضبط نحو 10 آلاف حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة. 

 
واستكملت دوريات أمن الطرق الإجراءات اللازمة، وسلَّمت الشخص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص. 
 

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