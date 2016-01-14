أمن طرق "القدية" يضبط 10 آلاف حبة كبتاجون بإحدى المركبات المغادرة من الرياض

تم تسليم الشخص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص

ضبطت دوريات أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في "القدية" بالرياض اليوم كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المحظورة.



وتفصيلاً، اشتبه رجال أمن الطرق بنقطة الضبط الأمني في القدية بإحدى المركبات التي كان قائدها ينوي مغادرة الرياض على طريق الطائف؛ فتم تفتيش السيارة، وضبط نحو 10 آلاف حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة.



واستكملت دوريات أمن الطرق الإجراءات اللازمة، وسلَّمت الشخص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

