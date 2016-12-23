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أمير الباحة: الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد والمُضيّ نحو رفاهية المواطن

أشار إلى بداية الانطلاق بعدم الاعتماد على النفط والتنوع في مصادر الدخل

أكد أمير منطقة الباحة، مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، أن الميزانية العامة للدولة أكدت متانة وقوة اقتصادنا، ومُضِيها قُدماً نحو مدارج الرفعة والتقدم والرفاهية لأبناء وطننا الغالي.

 

وأشاد أمير الباحة، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وما تَضَمّنته من مضامين سامية خلال إعلان الميزانية العامة للدولة لعام ٢٠١٧م؛ من رسم للأهداف المستقبلية والمستمرة لتعزيز رفاهية المواطن؛ وذلك من خلال الدعم اللامحدود والاهتمام العالي بجوانب الحياة التي تهم إنسان هذه البلاد، وتعزيزها بالقرارات التي تساعد الدولة على التقدم والتطور وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.

 

وتابع: "الميزانية أتت لتؤكد حكمة ورؤية حكومتنا الرشيدة -وفقها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، التي وضعت المواطن في أولوياتها بوصفه الشريك الأساسي لبناء هذا البلد؛ برغم التحديات الاقتصادية التي تحيط بنا"؛ مشيراً إلى بداية الانطلاق ونجاح رؤية المملكة ٢٠٣٠ بعدم الاعتماد على النفط كدخل أساسي، والتنوع في مصادر الدخل الأخرى وفق خطة استراتيجية أعطت الأمان للوطن والمواطن، وأكدت قوة اقتصادنا الوطني.

 

ونوّه أمير الباحة، بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام ورعاية للمواطن في ظل الدعم المستمر نحو التنمية الشاملة والتطور والازدهار، وما تَحقق من إنجازات في شتى المجالات؛ داعياً الله أن يحفظ لنا قيادتنا وبلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

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أمير الباحة: الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد والمُضيّ نحو رفاهية المواطن
سبق

أكد أمير منطقة الباحة، مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، أن الميزانية العامة للدولة أكدت متانة وقوة اقتصادنا، ومُضِيها قُدماً نحو مدارج الرفعة والتقدم والرفاهية لأبناء وطننا الغالي.

 

وأشاد أمير الباحة، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وما تَضَمّنته من مضامين سامية خلال إعلان الميزانية العامة للدولة لعام ٢٠١٧م؛ من رسم للأهداف المستقبلية والمستمرة لتعزيز رفاهية المواطن؛ وذلك من خلال الدعم اللامحدود والاهتمام العالي بجوانب الحياة التي تهم إنسان هذه البلاد، وتعزيزها بالقرارات التي تساعد الدولة على التقدم والتطور وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.

 

وتابع: "الميزانية أتت لتؤكد حكمة ورؤية حكومتنا الرشيدة -وفقها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، التي وضعت المواطن في أولوياتها بوصفه الشريك الأساسي لبناء هذا البلد؛ برغم التحديات الاقتصادية التي تحيط بنا"؛ مشيراً إلى بداية الانطلاق ونجاح رؤية المملكة ٢٠٣٠ بعدم الاعتماد على النفط كدخل أساسي، والتنوع في مصادر الدخل الأخرى وفق خطة استراتيجية أعطت الأمان للوطن والمواطن، وأكدت قوة اقتصادنا الوطني.

 

ونوّه أمير الباحة، بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام ورعاية للمواطن في ظل الدعم المستمر نحو التنمية الشاملة والتطور والازدهار، وما تَحقق من إنجازات في شتى المجالات؛ داعياً الله أن يحفظ لنا قيادتنا وبلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
04:51 PM
أشار إلى بداية الانطلاق بعدم الاعتماد على النفط والتنوع في مصادر الدخل

أمير الباحة: الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد والمُضيّ نحو رفاهية المواطن

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محمد الزهراني - الباحة
3
3,233

أكد أمير منطقة الباحة، مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، أن الميزانية العامة للدولة أكدت متانة وقوة اقتصادنا، ومُضِيها قُدماً نحو مدارج الرفعة والتقدم والرفاهية لأبناء وطننا الغالي.

 

وأشاد أمير الباحة، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وما تَضَمّنته من مضامين سامية خلال إعلان الميزانية العامة للدولة لعام ٢٠١٧م؛ من رسم للأهداف المستقبلية والمستمرة لتعزيز رفاهية المواطن؛ وذلك من خلال الدعم اللامحدود والاهتمام العالي بجوانب الحياة التي تهم إنسان هذه البلاد، وتعزيزها بالقرارات التي تساعد الدولة على التقدم والتطور وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.

 

وتابع: "الميزانية أتت لتؤكد حكمة ورؤية حكومتنا الرشيدة -وفقها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، التي وضعت المواطن في أولوياتها بوصفه الشريك الأساسي لبناء هذا البلد؛ برغم التحديات الاقتصادية التي تحيط بنا"؛ مشيراً إلى بداية الانطلاق ونجاح رؤية المملكة ٢٠٣٠ بعدم الاعتماد على النفط كدخل أساسي، والتنوع في مصادر الدخل الأخرى وفق خطة استراتيجية أعطت الأمان للوطن والمواطن، وأكدت قوة اقتصادنا الوطني.

 

ونوّه أمير الباحة، بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام ورعاية للمواطن في ظل الدعم المستمر نحو التنمية الشاملة والتطور والازدهار، وما تَحقق من إنجازات في شتى المجالات؛ داعياً الله أن يحفظ لنا قيادتنا وبلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

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