أمير الباحة يؤدي صلاة الميت على "الزهراني" شهيد الواجب

استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي

أدّى أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف خالد بن أحمد بن علي الزهراني (رحمه الله) من منسوبي القوات البرية الملكية السعودية " اللواء المظلي "، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، وذلك في جامع ابن إبراهيم في محافظة المندق.

وأدّى صلاة الميت على الشهيد الزهراني مع أمير المنطقة مساعد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء محمد الوذيناني ومحافظ المندق صالح بن محمد القلطي وعدد من مشايخ القبائل ومديري القيادات الأمنية والمسؤولين بالمنطقة، وذوو الشهيد، وجموع من المصلين.

ونقل أمير منطقة الباحة لذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء والصالحين وأن يجعله في جنات الخلد.

وقال الأمير مشاري بن سعود " إن الشهيد استشهد في ميدان العز والشرف ، وهو يؤدي واجبه الذي اؤتمن عليه ، وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ، وما استشهاده إلا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته ، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً".

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر - حفظهم الله - ولأمير منطقة الباحة على تعازيهم ومواساتهم لهم في فقيد الوطن ، مؤكدين أن ذلك يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن.