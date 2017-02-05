النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

أمير الباحة يؤدي صلاة الميت على "الزهراني" شهيد الواجب

استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي

أدّى أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف خالد بن أحمد بن علي الزهراني (رحمه الله) من منسوبي القوات البرية الملكية السعودية " اللواء المظلي "، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، وذلك في جامع ابن إبراهيم في محافظة المندق.

 

وأدّى صلاة الميت على الشهيد الزهراني مع أمير المنطقة مساعد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء محمد الوذيناني ومحافظ المندق صالح بن محمد القلطي وعدد من مشايخ القبائل ومديري القيادات الأمنية والمسؤولين بالمنطقة، وذوو الشهيد، وجموع من المصلين.

 

ونقل أمير منطقة الباحة لذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء والصالحين وأن يجعله في جنات الخلد.

 

وقال الأمير مشاري بن سعود " إن الشهيد استشهد في ميدان العز والشرف ، وهو يؤدي واجبه الذي اؤتمن عليه ، وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ، وما استشهاده إلا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته ، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً".

 

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر - حفظهم الله - ولأمير منطقة الباحة على تعازيهم ومواساتهم لهم في فقيد الوطن ، مؤكدين أن ذلك يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الباحة يؤدي صلاة الميت على "الزهراني" شهيد الواجب
سبق

أدّى أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف خالد بن أحمد بن علي الزهراني (رحمه الله) من منسوبي القوات البرية الملكية السعودية " اللواء المظلي "، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، وذلك في جامع ابن إبراهيم في محافظة المندق.

 

وأدّى صلاة الميت على الشهيد الزهراني مع أمير المنطقة مساعد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء محمد الوذيناني ومحافظ المندق صالح بن محمد القلطي وعدد من مشايخ القبائل ومديري القيادات الأمنية والمسؤولين بالمنطقة، وذوو الشهيد، وجموع من المصلين.

 

ونقل أمير منطقة الباحة لذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء والصالحين وأن يجعله في جنات الخلد.

 

وقال الأمير مشاري بن سعود " إن الشهيد استشهد في ميدان العز والشرف ، وهو يؤدي واجبه الذي اؤتمن عليه ، وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ، وما استشهاده إلا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته ، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً".

 

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر - حفظهم الله - ولأمير منطقة الباحة على تعازيهم ومواساتهم لهم في فقيد الوطن ، مؤكدين أن ذلك يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن.

 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
06:09 PM
استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي

أمير الباحة يؤدي صلاة الميت على "الزهراني" شهيد الواجب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
7
10,887

أدّى أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف خالد بن أحمد بن علي الزهراني (رحمه الله) من منسوبي القوات البرية الملكية السعودية " اللواء المظلي "، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، وذلك في جامع ابن إبراهيم في محافظة المندق.

 

وأدّى صلاة الميت على الشهيد الزهراني مع أمير المنطقة مساعد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء محمد الوذيناني ومحافظ المندق صالح بن محمد القلطي وعدد من مشايخ القبائل ومديري القيادات الأمنية والمسؤولين بالمنطقة، وذوو الشهيد، وجموع من المصلين.

 

ونقل أمير منطقة الباحة لذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء والصالحين وأن يجعله في جنات الخلد.

 

وقال الأمير مشاري بن سعود " إن الشهيد استشهد في ميدان العز والشرف ، وهو يؤدي واجبه الذي اؤتمن عليه ، وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ، وما استشهاده إلا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته ، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً".

 

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر - حفظهم الله - ولأمير منطقة الباحة على تعازيهم ومواساتهم لهم في فقيد الوطن ، مؤكدين أن ذلك يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن.

 

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,336
3000

3000

01 فبراير
2,182
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة