أمير الباحة يتوج الفائزين بسباق تحدي صعود المرتفعات

يقام سنويًّا بعد تسجيله رسميًّا لدى الاتحاد السعودي لسباق السيارات

توج "الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز" أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق تحدي صعود المرتفعات، الفائزين في سباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات، وذلك بمنتزه الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بني حسن.



وفي التفاصيل: أشرف الاتحاد السعودي لسباق السيارات والدراجات النارية، على تنظيم السباق بالتعاون مع إمارة المنطقة؛ حيث استمر السباق ثلاثة أيام بمشاركة 18 متسابقًا من المملكة ودول الخليج ولبنان وسوريا، وسط طاقم تحكيمي أوروبي وأمريكي، وبلغت مسافته 2800 متر في مرتفعات غابة خيرة ببني حسن، فيما تضمن السباق ثلاث فئات، شملت الدفع الرباعي والخلفي والأمامي.



وفي ختام السباق قام أمير الباحة بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى؛ حيث سلم الفائز بالمركز الأول المتسابق "فادي حمادة" من دولة سوريا الميدالية الذهبية، وصاحب المركز الثاني المتسابق "ماجد الغامدي" الميدالية الفضية، والمتسابق "أحمد خنين" مكافأة المركز الثالث والميدالية البرونزية، كما سلم المكافأة المالية للفائزين لجميع الفئات.



وتسلم أمير الباحة في ختام السباق هدية تذكارية مقدمة من المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية "نايف بن إبراهيم الحجيلان".

ومن ناحيته أعرب محافظ بني حسن نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق "محمد بن معيض الفائز" عن شكره لأمير منطقة الباحة على دعمه ورعايته لهذه الفعالية التي تقام ضمن فعاليات صيف المحافظة لهذا العام، ولوكيل إمارة المنطقة "الدكتور حامد بن مالح الشمري" على متابعته المستمرة للفعالية.



وأشاد "الفائز" بالجهود التي بذلتها اللجان المنظمة والجهات الإعلامية والأمنية التي أسهمت في نجاح السباق الذي شهد حضورًا لافتًا من الجمهور.



وكشف أنه بدعم من أمير منطقة الباحة تم تسجيل سباق صعود المرتفعات بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة رسميًّا لدى الاتحاد السعودي لسباق السيارات والدراجات النارية؛ حيث سيقام سنويًّا بإذن الله.



وحضر السباق كلٌّ من: وكيل إمارة منطقة الباحة "الدكتور حامد بن مالح الشمري"، ونائب مدير شرطة المنطقة "اللواء محمد الوذيناني"، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية "نايف بن إبراهيم الحجيلان"، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة "خضر بن عبدالرحمن الغامدي"، وعدد من المسؤولين بالمنطقة ومحافظة بني حسن.

