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أمير الباحة يدشّن مهرجان العسل الدولي في نسخته العاشرة

الفعاليات تقام يومياً من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل

دشن أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز فعاليات مهرجان العسل الدولي في نسخته العاشرة، حيث قصّ الشريط إيذاناً بافتتاح معرض المهرجان.

واستمع الدكتور "حسام" إلى شرح مفصل عن أجنحة المعرض التي تضم محلات بيع العسل ومنتجاته وأدوات صناعته، التي يشارك بها عارضون من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب جناح مبادرة شركة أرامكو ومجموعة المجدوعي لدعم صناعة النحل وكذلك جناح جمعية النحالين التعاونية المشتمل على مختبر التحليل ومستحضرات التجميل من منتجات العسل، والأدوات التي يستخدمونها في تربية النحل وإنتاج العسل.

وقال رئيس جمعية النحالين رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدكتور أحمد الخازم: حضور أمير المنطقة لرعاية وافتتاح مهرجان العسل الدولي العاشر والفعاليات العلمية المصاحبة وتدشين مشاريع مبادرة أرامكو ومجموعة المجدوعي لدعم صناعة العسل في منطقة الباحة؛ لهو شرف للمنظمين وأكبر دعم وحافز لبذل المزيد من العطاء.

وأضاف: نحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على بداية مهرجان العسل والفعاليات المصاحبة والتي تميزت هذا العام بتنوع الفعاليات له كونه يجمع بين عدد من البرامج التي تتسم بالتنوع، حيث يشتمل على فعاليات علميه وترفيهية وثقافية، ومعرض يزاوج بين التسويق والتوعية.

وتستمر البرامج الترفيهية طوال أيام المهرجان من الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل، وتستهدف الأسرة والطفل، وتنفذها فرق ترفيهية متخصصة، إضافة إلى تواجد كبار النحالين في المملكة، كما تعرض فيه أنواع العسل ومنتجات النحل الأخرى، وأدوات تربية النحل ومستلزماتها، ومطبوعات متخصصة، وأفلام توعوية، بالإضافة إلى مشاركات من خارج المملكه.

جدير بالذكر أن مهرجان العسل الدولي العاشر المقام حالياً بمنطقة الباحة تبدأ فعالياته يومياً من الساعة الرابعة عصراً، وحتى منتصف الليل وذلك لمدة 15 يوماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يدشّن مهرجان العسل الدولي في نسخته العاشرة
سبق

دشن أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز فعاليات مهرجان العسل الدولي في نسخته العاشرة، حيث قصّ الشريط إيذاناً بافتتاح معرض المهرجان.

واستمع الدكتور "حسام" إلى شرح مفصل عن أجنحة المعرض التي تضم محلات بيع العسل ومنتجاته وأدوات صناعته، التي يشارك بها عارضون من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب جناح مبادرة شركة أرامكو ومجموعة المجدوعي لدعم صناعة النحل وكذلك جناح جمعية النحالين التعاونية المشتمل على مختبر التحليل ومستحضرات التجميل من منتجات العسل، والأدوات التي يستخدمونها في تربية النحل وإنتاج العسل.

وقال رئيس جمعية النحالين رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدكتور أحمد الخازم: حضور أمير المنطقة لرعاية وافتتاح مهرجان العسل الدولي العاشر والفعاليات العلمية المصاحبة وتدشين مشاريع مبادرة أرامكو ومجموعة المجدوعي لدعم صناعة العسل في منطقة الباحة؛ لهو شرف للمنظمين وأكبر دعم وحافز لبذل المزيد من العطاء.

وأضاف: نحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على بداية مهرجان العسل والفعاليات المصاحبة والتي تميزت هذا العام بتنوع الفعاليات له كونه يجمع بين عدد من البرامج التي تتسم بالتنوع، حيث يشتمل على فعاليات علميه وترفيهية وثقافية، ومعرض يزاوج بين التسويق والتوعية.

وتستمر البرامج الترفيهية طوال أيام المهرجان من الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل، وتستهدف الأسرة والطفل، وتنفذها فرق ترفيهية متخصصة، إضافة إلى تواجد كبار النحالين في المملكة، كما تعرض فيه أنواع العسل ومنتجات النحل الأخرى، وأدوات تربية النحل ومستلزماتها، ومطبوعات متخصصة، وأفلام توعوية، بالإضافة إلى مشاركات من خارج المملكه.

جدير بالذكر أن مهرجان العسل الدولي العاشر المقام حالياً بمنطقة الباحة تبدأ فعالياته يومياً من الساعة الرابعة عصراً، وحتى منتصف الليل وذلك لمدة 15 يوماً.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
04:11 PM

أمير الباحة يدشّن مهرجان العسل الدولي في نسخته العاشرة

الفعاليات تقام يومياً من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل

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ياسر العتيبي - الباحة
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دشن أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز فعاليات مهرجان العسل الدولي في نسخته العاشرة، حيث قصّ الشريط إيذاناً بافتتاح معرض المهرجان.

واستمع الدكتور "حسام" إلى شرح مفصل عن أجنحة المعرض التي تضم محلات بيع العسل ومنتجاته وأدوات صناعته، التي يشارك بها عارضون من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب جناح مبادرة شركة أرامكو ومجموعة المجدوعي لدعم صناعة النحل وكذلك جناح جمعية النحالين التعاونية المشتمل على مختبر التحليل ومستحضرات التجميل من منتجات العسل، والأدوات التي يستخدمونها في تربية النحل وإنتاج العسل.

وقال رئيس جمعية النحالين رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدكتور أحمد الخازم: حضور أمير المنطقة لرعاية وافتتاح مهرجان العسل الدولي العاشر والفعاليات العلمية المصاحبة وتدشين مشاريع مبادرة أرامكو ومجموعة المجدوعي لدعم صناعة العسل في منطقة الباحة؛ لهو شرف للمنظمين وأكبر دعم وحافز لبذل المزيد من العطاء.

وأضاف: نحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على بداية مهرجان العسل والفعاليات المصاحبة والتي تميزت هذا العام بتنوع الفعاليات له كونه يجمع بين عدد من البرامج التي تتسم بالتنوع، حيث يشتمل على فعاليات علميه وترفيهية وثقافية، ومعرض يزاوج بين التسويق والتوعية.

وتستمر البرامج الترفيهية طوال أيام المهرجان من الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل، وتستهدف الأسرة والطفل، وتنفذها فرق ترفيهية متخصصة، إضافة إلى تواجد كبار النحالين في المملكة، كما تعرض فيه أنواع العسل ومنتجات النحل الأخرى، وأدوات تربية النحل ومستلزماتها، ومطبوعات متخصصة، وأفلام توعوية، بالإضافة إلى مشاركات من خارج المملكه.

جدير بالذكر أن مهرجان العسل الدولي العاشر المقام حالياً بمنطقة الباحة تبدأ فعالياته يومياً من الساعة الرابعة عصراً، وحتى منتصف الليل وذلك لمدة 15 يوماً.

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