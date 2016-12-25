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أمير الحدود الشمالية يفتتح فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد

تفقد المعرض المصاحب وكرم الجهات الحكومية المشاركة

 دشن الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد بعرعر مول فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس، وذلك بحضور مدير السجون بمنطقة الحدود الشمالية العميد موسى العميرة وكذلك عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وجمع كبير من الزوار.


وتفقد أمير الحدود الشمالية أرجاء المعرض المصاحب للفعاليات، واطلع على الأجنحة والمعروضات، مستمعاً إلى إيجاز من مدير السجون بالمنطقة.


فيما أعرب العميد العميرة عن عظيم شكره وتقديره للأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة الحدود الشمالية، لرعايته حفل تدشين الأسبوع مؤكداً أن ذلك يعتبر حافزاً لتقديم المزيد من الفعاليات وامتداداً للرعاية والدعم الذي تحظى به كافة قطاعات الدولة من قبل ولاة الأمر ليساهم في مسيرة البناء والنماء.


كما شكر "العميرة" جميع شركاء النجاح من قطاع حكومي وخاص دون استثناء على ما قدموه من جهود كانت سبباً في تميز فعاليات الأسبوع بالمنطقة.


وفي الختام سلّم سموه عدداً من الجهات الحكومية والجهات الخاصة الذين شاركوا مديرية السجون بمنطقة الحدود الشمالية في إنجاح هذا الأسبوع دروعاً تذكارية، وشكر سموه كل الداعمين، ثم تشرف مدير السجون بمنطقة الحدود الشمالية العميد موسى العميرة بتقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.
 
 

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أمير الحدود الشمالية يفتتح فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد
سبق

 دشن الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد بعرعر مول فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس، وذلك بحضور مدير السجون بمنطقة الحدود الشمالية العميد موسى العميرة وكذلك عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وجمع كبير من الزوار.


وتفقد أمير الحدود الشمالية أرجاء المعرض المصاحب للفعاليات، واطلع على الأجنحة والمعروضات، مستمعاً إلى إيجاز من مدير السجون بالمنطقة.


فيما أعرب العميد العميرة عن عظيم شكره وتقديره للأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة الحدود الشمالية، لرعايته حفل تدشين الأسبوع مؤكداً أن ذلك يعتبر حافزاً لتقديم المزيد من الفعاليات وامتداداً للرعاية والدعم الذي تحظى به كافة قطاعات الدولة من قبل ولاة الأمر ليساهم في مسيرة البناء والنماء.


كما شكر "العميرة" جميع شركاء النجاح من قطاع حكومي وخاص دون استثناء على ما قدموه من جهود كانت سبباً في تميز فعاليات الأسبوع بالمنطقة.


وفي الختام سلّم سموه عدداً من الجهات الحكومية والجهات الخاصة الذين شاركوا مديرية السجون بمنطقة الحدود الشمالية في إنجاح هذا الأسبوع دروعاً تذكارية، وشكر سموه كل الداعمين، ثم تشرف مدير السجون بمنطقة الحدود الشمالية العميد موسى العميرة بتقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.
 
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
09:39 PM
تفقد المعرض المصاحب وكرم الجهات الحكومية المشاركة

أمير الحدود الشمالية يفتتح فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 دشن الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد بعرعر مول فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس، وذلك بحضور مدير السجون بمنطقة الحدود الشمالية العميد موسى العميرة وكذلك عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وجمع كبير من الزوار.


وتفقد أمير الحدود الشمالية أرجاء المعرض المصاحب للفعاليات، واطلع على الأجنحة والمعروضات، مستمعاً إلى إيجاز من مدير السجون بالمنطقة.


فيما أعرب العميد العميرة عن عظيم شكره وتقديره للأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة الحدود الشمالية، لرعايته حفل تدشين الأسبوع مؤكداً أن ذلك يعتبر حافزاً لتقديم المزيد من الفعاليات وامتداداً للرعاية والدعم الذي تحظى به كافة قطاعات الدولة من قبل ولاة الأمر ليساهم في مسيرة البناء والنماء.


كما شكر "العميرة" جميع شركاء النجاح من قطاع حكومي وخاص دون استثناء على ما قدموه من جهود كانت سبباً في تميز فعاليات الأسبوع بالمنطقة.


وفي الختام سلّم سموه عدداً من الجهات الحكومية والجهات الخاصة الذين شاركوا مديرية السجون بمنطقة الحدود الشمالية في إنجاح هذا الأسبوع دروعاً تذكارية، وشكر سموه كل الداعمين، ثم تشرف مدير السجون بمنطقة الحدود الشمالية العميد موسى العميرة بتقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.
 
 

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