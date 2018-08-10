أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير سلمان بن سعد

عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأدى الصلاة معه الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن سعد بن عبدالعزيز بن تركي والأمير سعد بن عبدالله بن تركي ( والد الفقيد ) والأمير تركي بن محمد بن تركي وإخوان الفقيد الأمراء ( فهد ، وتركي ، ونواف ، وسلطان ، ومشعل ، وعبدالله ، ومحمد ).

كما أدى الصلاة وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز بن سليمان الزمامي وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين .