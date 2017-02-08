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أمير الرياض يدشّن عدداً من المشروعات التنموية بوادي الدواسر.. غداً

في إطار زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة للوقوف على الخدمات المقدمة

يقوم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، يوم غد الخميس، بزيارة تفقدية لمحافظة وادي الدواسر، في إطار زيارات تفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة؛ للوقوف عن قرب على الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وعبّر محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي، عن سعادته وأهالي المحافظة بهذه الزيارة التي ستُحقق -بإذن الله- للمحافظة الكثير من تطلعاتها؛ موضحاً أن سمو أمير المنطقة سيضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية؛ ومن أهمها مبنى مديرية الزراعة، والوحدة البيطرية التي بلغت تكلفتها أكثر من 25 مليون ريال.

 

وأوضح أن أمير المنطقة سيدشن مشاريع تنموية أخرى، ومن أبرزها مبنى التأهيل الشامل الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 66 مليون ريال، ومبنى دار الرعاية الاجتماعية بتكلفة تجاوزت 35 مليون ريال، وأربعة مبانٍ لوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بلغت قيمتها أكثر من 363 مليون ريال، ومباني بلدية تشمل مركزاً حضارياً، وساحة احتفالات ومجمعات وأسواقاً تجارية، والمرحلة الأولى من مبنى البلدية، ومشاريع طرق وإنارة وتحسين وتجميل للميادين، بتكلفة تزيد على 647 مليون ريال، وتدشين وحدة عناية القلب بمستشفى المحافظة العام، التي بلغت تكلفة تجهيزها حوالى نصف مليون ريال، إضافة إلى تدشين مجموعة من مشاريع التحسين والتطوير بأقسام المستشفى.

 

وأفاد "المنيفي" بأن أمير الرياض سيفتتح كذلك مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي، ويترأس اجتماع المجلسيْن المحلي والبلدي، ويستقبل أصحاب الفضيلة القضاة ورؤساء المحاكم، ورؤساء المراكز بالمحافظة، ومن ثم يشهد حفل الأهالي المقام بمدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يدشّن عدداً من المشروعات التنموية بوادي الدواسر.. غداً
سبق

يقوم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، يوم غد الخميس، بزيارة تفقدية لمحافظة وادي الدواسر، في إطار زيارات تفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة؛ للوقوف عن قرب على الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وعبّر محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي، عن سعادته وأهالي المحافظة بهذه الزيارة التي ستُحقق -بإذن الله- للمحافظة الكثير من تطلعاتها؛ موضحاً أن سمو أمير المنطقة سيضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية؛ ومن أهمها مبنى مديرية الزراعة، والوحدة البيطرية التي بلغت تكلفتها أكثر من 25 مليون ريال.

 

وأوضح أن أمير المنطقة سيدشن مشاريع تنموية أخرى، ومن أبرزها مبنى التأهيل الشامل الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 66 مليون ريال، ومبنى دار الرعاية الاجتماعية بتكلفة تجاوزت 35 مليون ريال، وأربعة مبانٍ لوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بلغت قيمتها أكثر من 363 مليون ريال، ومباني بلدية تشمل مركزاً حضارياً، وساحة احتفالات ومجمعات وأسواقاً تجارية، والمرحلة الأولى من مبنى البلدية، ومشاريع طرق وإنارة وتحسين وتجميل للميادين، بتكلفة تزيد على 647 مليون ريال، وتدشين وحدة عناية القلب بمستشفى المحافظة العام، التي بلغت تكلفة تجهيزها حوالى نصف مليون ريال، إضافة إلى تدشين مجموعة من مشاريع التحسين والتطوير بأقسام المستشفى.

 

وأفاد "المنيفي" بأن أمير الرياض سيفتتح كذلك مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي، ويترأس اجتماع المجلسيْن المحلي والبلدي، ويستقبل أصحاب الفضيلة القضاة ورؤساء المحاكم، ورؤساء المراكز بالمحافظة، ومن ثم يشهد حفل الأهالي المقام بمدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:38 AM
في إطار زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة للوقوف على الخدمات المقدمة

أمير الرياض يدشّن عدداً من المشروعات التنموية بوادي الدواسر.. غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقوم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، يوم غد الخميس، بزيارة تفقدية لمحافظة وادي الدواسر، في إطار زيارات تفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة؛ للوقوف عن قرب على الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وعبّر محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي، عن سعادته وأهالي المحافظة بهذه الزيارة التي ستُحقق -بإذن الله- للمحافظة الكثير من تطلعاتها؛ موضحاً أن سمو أمير المنطقة سيضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية؛ ومن أهمها مبنى مديرية الزراعة، والوحدة البيطرية التي بلغت تكلفتها أكثر من 25 مليون ريال.

 

وأوضح أن أمير المنطقة سيدشن مشاريع تنموية أخرى، ومن أبرزها مبنى التأهيل الشامل الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 66 مليون ريال، ومبنى دار الرعاية الاجتماعية بتكلفة تجاوزت 35 مليون ريال، وأربعة مبانٍ لوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بلغت قيمتها أكثر من 363 مليون ريال، ومباني بلدية تشمل مركزاً حضارياً، وساحة احتفالات ومجمعات وأسواقاً تجارية، والمرحلة الأولى من مبنى البلدية، ومشاريع طرق وإنارة وتحسين وتجميل للميادين، بتكلفة تزيد على 647 مليون ريال، وتدشين وحدة عناية القلب بمستشفى المحافظة العام، التي بلغت تكلفة تجهيزها حوالى نصف مليون ريال، إضافة إلى تدشين مجموعة من مشاريع التحسين والتطوير بأقسام المستشفى.

 

وأفاد "المنيفي" بأن أمير الرياض سيفتتح كذلك مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي، ويترأس اجتماع المجلسيْن المحلي والبلدي، ويستقبل أصحاب الفضيلة القضاة ورؤساء المحاكم، ورؤساء المراكز بالمحافظة، ومن ثم يشهد حفل الأهالي المقام بمدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية.

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