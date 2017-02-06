أمير الرياض يشهد توقيع عدة شراكات لجمعية إنسان بحوطة بني تميم

أثناء زيارته التفقدية للمنطقة

أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) جهود فرع الجمعية بمحافظة حوطة بني تميم، لما تقدمه من رعاية نموذجية وبرامج بناءة للمستفيدين من خدماتها.

جاء ذلك خلال الزيارة الميمونة التي قام بها، لمحافظة حوطة بني تميم وتدشينه العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وخلال اللقاء وقعت الجمعية مجموعة من الشراكات مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، حيث تم توقيع شراكة مع إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق، واتفاقية مع كلية إدارة الأعمال بالمحافظة التابعة لجامعة سطام بن عبد العزيز بالخرج.

هذا بالإضافة إلى عقد شراكة مع المعهد الثانوي الصناعي، وفرع كلية التقنية بالمحافظة، كما تم توقيع اتفاقية تقضي بمنح الجمعية قاعة أفراح مع تأثيثها بالكامل لإقامة الحفلات والمناسبات التي ينظمها فرع الجمعية بالمحافظة.

وتهدف هذه الشراكات إلى الاستفادة من مرافق تلك الجهات والإمكانات البشرية لما فيه خدمة أبناء الجمعية، وإشراك أبناء إنسان في المناسبات التي تقيمها تلك الجهات، إضافة إلى إمكانية إقامة المناشط والفعاليات لأبناء (إنسان) بمحافظة حوطة بني تميم، في مختلف الجوانب التربوية والسلوكية والأخلاقية والمهنية.