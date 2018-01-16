أمير الرياض يعزي أسرة آل شيخ في فقيدهم

داعياً الله أن يسكنه فسيح جناته

قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز خلال زيارته لأسرة آل شيخ مساء أمس الأحد، تعازيه ومواساته في وفاة فقيدهم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن إسحاق آل شيخ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



وأعرب أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنهم خير الجزاء، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.

