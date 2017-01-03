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أمير الرياض يعزي "ابن معمر" و"السديري"

قدم "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز" أمير منطقة الرياض؛ واجب العزاء "للدكتور عبدالله بن معمر بن عبدالله بن معمر، وفهد بن معمر بن عبدالله بن معمر، وسعود بن معمر بن عبدالله" في وفاة والدتهم -رحمها الله-.

وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما قدم "الأمير فيصل بن بندر" واجب العزاء لـ"عبدالله بن تركي السديري، وسعد بن تركي السديري" في وفاة والدتهما -رحمها الله-.

وأعرب أمير الرياض عن تعازيه لأخوة الفقيدة "سلطان، وزياد، وعبدالعزيز، وسلمان" أبناء "عبدالرحمن السديري"، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.


رافق أمير الرياض في زيارات العزاء: "الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز".
 

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أمير الرياض يعزي "ابن معمر" و"السديري"
سبق

قدم "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز" أمير منطقة الرياض؛ واجب العزاء "للدكتور عبدالله بن معمر بن عبدالله بن معمر، وفهد بن معمر بن عبدالله بن معمر، وسعود بن معمر بن عبدالله" في وفاة والدتهم -رحمها الله-.

وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما قدم "الأمير فيصل بن بندر" واجب العزاء لـ"عبدالله بن تركي السديري، وسعد بن تركي السديري" في وفاة والدتهما -رحمها الله-.

وأعرب أمير الرياض عن تعازيه لأخوة الفقيدة "سلطان، وزياد، وعبدالعزيز، وسلمان" أبناء "عبدالرحمن السديري"، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.


رافق أمير الرياض في زيارات العزاء: "الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز".
 

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
11:16 PM

أمير الرياض يعزي "ابن معمر" و"السديري"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز" أمير منطقة الرياض؛ واجب العزاء "للدكتور عبدالله بن معمر بن عبدالله بن معمر، وفهد بن معمر بن عبدالله بن معمر، وسعود بن معمر بن عبدالله" في وفاة والدتهم -رحمها الله-.

وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما قدم "الأمير فيصل بن بندر" واجب العزاء لـ"عبدالله بن تركي السديري، وسعد بن تركي السديري" في وفاة والدتهما -رحمها الله-.

وأعرب أمير الرياض عن تعازيه لأخوة الفقيدة "سلطان، وزياد، وعبدالعزيز، وسلمان" أبناء "عبدالرحمن السديري"، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.


رافق أمير الرياض في زيارات العزاء: "الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز".
 

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