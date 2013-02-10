أمير الرياض يوجّه بمعالجة تسربات المياه في مخطط الموسى بحي طويق

طالب الشركة باستمرار وتكثيف عمليات النزح ورفع الضرر عن المواطنين

عبدالملك سرور: أصدر أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز توجيهاته الكريمة لشركة المياه الوطنية، بسرعة تنفيذ شبكات الصرف الصحي لكامل مخطط الموسى بحي طويق، الذي يعاني من تسربات المجاري وظهور المستنقعات وطفح المياه على سطح الأرض، وما يسببه ذلك من تدهور الوضع البيئي، وتدني مستوى السلامة العامة والإضرار بالبنية التحتية والممتلكات الخاصة.

كما وجّه الشركة بضرورة استمرار وتكثيف عمليات نزح المياه منه، ورفع الضرر عن المواطنين.

الجدير بالذكر أن مشكلة الحي تتلخّص في عدم توفر شبكة الصرف الصحي التي تخدم الحي، وقد فاقم من حدة المشكلة أن طبيعة الحي الجيولوجية ذات نفاذية ضعيفة جداً تمنع تسرب المياه إلى باطن الأرض، وبالتالي فإن نظام الخزانات المنزلية (البيارات) لا يعمل بالكفاءة التي يعمل بها في باقي أجزاء المدينة غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي، مما يؤدي إلى طفح هذه المياه على سطح الأرض، وإتلاف طبقة الأسفلت.