أمير الشرقية: العلاقات السعودية الأمريكية متينة ووطيدة.. ومنهج المملكة في علاقتها مع أصدقائها لا يتغير

خلال استقباله سفير الولايات المتحدة عقب انتهاء فترة عمله

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف أنَّ منهج المملكة في علاقاتها الدولية مع أصدقائها وحلفائها يمتاز بالثبات والوضوح منذ نشأة المملكة وحتى الآن.



جاء ذلك خلال استقباله سفير الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور جوزيف دبليو ويستفول، وذلك عقب انتهاء فترة عمله في المملكة، يرافقه القنصل العام في الظهران السيد مايك هانكي.



وأضاف: "إنَّ العلاقات السعودية الأمريكية متينة ووطيدة، وإنَّ آفاق التعاون بين البلدين في مجالات متعددة". مؤكداً أن قيادة المملكة حريصة كل الحرص على تعزيز علاقتها بكافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بما يخدم مصالح البلدين والأمتين العربية والإسلامية.



وتمنى للدكتور ويستفول التوفيق في حياته العملية المقبلة، موصياً السيد ويستفول نقل مشاهداته حول المجتمع السعودي إلى المجتمع الأمريكي بصفته أحد الذين عايشوا المجتمع السعودي عن قرب خلال فترة عمله.



وقدَّم الدكتور ويستفول شكره وتقديره للأمير على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكداً أنَّ العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة اتسمت بالتناغم التام والثبات حتى في أصعب الأوقات.



يُذكر أن السفير ويستفول يعمل في المملكة منذ العام 2014.

