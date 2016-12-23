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أمير الشرقية: "الميزانية" حملت معها بشائر الخير والبركة للوطن والمواطن

أكد أنها رسمت من خلالها الأهداف المستقبلية والمستمرة لتعزيز الرفاهية

قال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية إن الميزانية الجديدة عكست ولله الحمد اهتمام القيادة الرشيدة بالتوسع التنموي لدعم اقتصاد هذا البلد واستقراره في ظل التغيرات الاقتصادية وتراجعات أسعار النفط، حاملة معها بشائر الخير والبركة للوطن والمواطن.


 وأضاف: لقد تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مضامين سامية خلال إعلان الميزانية العامة للدولة لعام  ٢٠١٧م،  رسمت من خلالها الأهداف المستقبلية والمستمرة لتعزيز رفاهية المواطن، وذلك من خلال الدعم اللا محدود والاهتمام العالي بجوانب الحياة التي تهم إنسان هذه البلاد، وتعزيزها بالقرارات التي تساعد الدولة على التقدم والتطور وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة .


وتابع: إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية تنمية الموارد البشرية جاءت المخصصات المالية لكافة القطاعات مشجعة نحو تجويد الخدمات والارتقاء بمستواها لاسيما الرئيسية منها كالتعليم والصحة  ومشاريع البنية التحتية، والتي تتطلب منا جميعاً كل في موقعه العمل على دعم وتعزيز مسيرة البناء والعطاء التي تنشدها القيادة الحكيمة، ومواصلة تحسين وتطوير الأداء للقطاع الحكومي والخاص  بتكاملية تعود بالنفع لإنسان هذه البلاد المباركة.


واختتم: نسأل الله أن يبارك في قادة هذه البلاد وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
 

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أمير الشرقية: "الميزانية" حملت معها بشائر الخير والبركة للوطن والمواطن
سبق

قال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية إن الميزانية الجديدة عكست ولله الحمد اهتمام القيادة الرشيدة بالتوسع التنموي لدعم اقتصاد هذا البلد واستقراره في ظل التغيرات الاقتصادية وتراجعات أسعار النفط، حاملة معها بشائر الخير والبركة للوطن والمواطن.


 وأضاف: لقد تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مضامين سامية خلال إعلان الميزانية العامة للدولة لعام  ٢٠١٧م،  رسمت من خلالها الأهداف المستقبلية والمستمرة لتعزيز رفاهية المواطن، وذلك من خلال الدعم اللا محدود والاهتمام العالي بجوانب الحياة التي تهم إنسان هذه البلاد، وتعزيزها بالقرارات التي تساعد الدولة على التقدم والتطور وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة .


وتابع: إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية تنمية الموارد البشرية جاءت المخصصات المالية لكافة القطاعات مشجعة نحو تجويد الخدمات والارتقاء بمستواها لاسيما الرئيسية منها كالتعليم والصحة  ومشاريع البنية التحتية، والتي تتطلب منا جميعاً كل في موقعه العمل على دعم وتعزيز مسيرة البناء والعطاء التي تنشدها القيادة الحكيمة، ومواصلة تحسين وتطوير الأداء للقطاع الحكومي والخاص  بتكاملية تعود بالنفع لإنسان هذه البلاد المباركة.


واختتم: نسأل الله أن يبارك في قادة هذه البلاد وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
 

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
06:40 PM
أكد أنها رسمت من خلالها الأهداف المستقبلية والمستمرة لتعزيز الرفاهية

أمير الشرقية: "الميزانية" حملت معها بشائر الخير والبركة للوطن والمواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية إن الميزانية الجديدة عكست ولله الحمد اهتمام القيادة الرشيدة بالتوسع التنموي لدعم اقتصاد هذا البلد واستقراره في ظل التغيرات الاقتصادية وتراجعات أسعار النفط، حاملة معها بشائر الخير والبركة للوطن والمواطن.


 وأضاف: لقد تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مضامين سامية خلال إعلان الميزانية العامة للدولة لعام  ٢٠١٧م،  رسمت من خلالها الأهداف المستقبلية والمستمرة لتعزيز رفاهية المواطن، وذلك من خلال الدعم اللا محدود والاهتمام العالي بجوانب الحياة التي تهم إنسان هذه البلاد، وتعزيزها بالقرارات التي تساعد الدولة على التقدم والتطور وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة .


وتابع: إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية تنمية الموارد البشرية جاءت المخصصات المالية لكافة القطاعات مشجعة نحو تجويد الخدمات والارتقاء بمستواها لاسيما الرئيسية منها كالتعليم والصحة  ومشاريع البنية التحتية، والتي تتطلب منا جميعاً كل في موقعه العمل على دعم وتعزيز مسيرة البناء والعطاء التي تنشدها القيادة الحكيمة، ومواصلة تحسين وتطوير الأداء للقطاع الحكومي والخاص  بتكاملية تعود بالنفع لإنسان هذه البلاد المباركة.


واختتم: نسأل الله أن يبارك في قادة هذه البلاد وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
 

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