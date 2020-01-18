أمير الشرقية لذوي الإعاقة: أنتم مثال وأيقونة إصرار وعزيمة وأعضاء فاعلون

دشن جمعية سواعد للإعاقة الحركية في مجلس الاثنينية الأسبوعي

دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية بعد اعتمادها رسميا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل بن عبدالله فؤاد وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها من ذوي الإعاقة الحركية.



وقال الأمير سعود بن نايف بعد أن اطلع على مهارات الكرسي المتحرك الذي قدمه عدد من منسوبي الجمعية من ذوي الإعاقة الحركية " نتشرف في هذه الليلة بوجود أبناء واخوان لنا من جمعية سواعد للإعاقة الحركية، والذين أرفض أن أقول عنهم أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أن أقول أنهم من ذوي الإعاقة، ولن أذكر هذه المفردات البته لأن من منحه الله القدرة على العمل وعلى الإنتاج وعلى تطوير الذات فليس معاق وليس من ذوي احتياجات خاصة" ، فأنتم أعضاء فاعلين في المجتمع ومؤثرين فيه.



وأضاف امير المنطقة يقول :"راينا وسمعنا وقرأنا بمختلف العصور رجالات وسيدات وصلوا إلى مراحل مهمة وخدموا مجتمعاتهم علمياً وعملياً، بعد أن أصيبوا بقصر في بعض الحواس سواء نعمة النظر أو السمع أو النطق أو الحركة ، ولكن كانت بصيرتهم واعية وتتفوق في كثير من الأحيان على من أراد له رب العالمين أن يكون كامل الجسد ولكنه محروم من نعمة البصيرة أو الحكمة في أمور حياته ومجتمعة وعمله " .



وطلب منهم أن يكونوا سفراء للذين يتهورون في قيادة المركبات ويصابون بعض الأحيان بإعاقات بعد أن كانوا أسوياء قائلا: "أنتم خير سفراء وخير من ينصح وأعتقد هذا لن يكون كثير عليكم ولن يكون أمر صعب عليكم ، في نصح من يخاطرون بأنفسهم سواء للانشغال بالأدوات والألات الحديثة عن التركيز في الطرق أو التهور في القيادة وأخيراً يسعدني أن أراكم في كل وقت وأن اشارككم في كل منشط وفي أي مكان ومرحبا بكم اليوم وكل يوم وبارك الله في علمكم وعملكم وفقكم لما يحبه ويرضاه وكونوا مع الله يكن معكم.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل بن عبد الله فؤاد بأنه شاءت الأقدار أن يتعرض أخوان لنا لإصابات مختلفة أقعدتهم على الكراسي المتحركة ولكنهم تجاوزوا ذلك الاختبار الإلهي بالصبر والعزيمة والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا الغالية.

وأضاف فؤاد بأن دعم أمير المنطقة الشرقية كان له الأثر في تسهيل المهام ورفع مستوى الثقافة والوعي لدى أفراد المجتمع، ومساعدة أبناء المنطقة الشرقية من ذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم الثقة في أنفسهم للبروز والتنظيم والقيادة، وكل هذا يأتي في إطار الإيمان العميق بأهمية دورهم الحيوي في مجتمعهم.

وأشار إلى أن ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية أثبتوا بأنهم قادرين على تحقيق الكثير من النجاحات، فلديهم الكثير مما يودون تقديمه لمجتمعهم وفق خطط واضحة يسودها التفاؤل والرغبة والطموح والإرادة، بيد أن هناك بعض التحديات التي قد تواجههم، ولكن سيتم التغلب عليها بالإيمان بالله ثم بالعزيمة الصادقة، وبدعم الرجال الصادقين ، واعداً بأن الجمعية ستثبت لكم النقلة النوعية لذوي الإعاقة ليس على مستوى المنطقة الشرقية فحسب بل على مستوى المملكة.

وخلال اللقاء استعرض الأمين العام للجمعية خالد بن أحمد آل عبيد مسرة الجمعية بعد الفيلم الذي شاهده أمير المنطقة عن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية ، ومنها تنفيذ برنامج ذريتي والذي أستفاد منه المتزوجين من ذوي الإعاقات الشديدة ولم يكتب لهم الإنجاب بسبب شدة إعاقاتهم وعددهم 32 حالة رزقهم الله الذرية بفضل الله ثم بفضل هذا البرنامج ، وحصول فريق سواعد لرياضة الغوص على بطولة العالم الخيرية للغوص المنفذة في استراليا لعام 2015 م ، وتتويج فريق سواعد ببطولة المملكة لرياضة السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة 1437 هـ ، وكذلك تنفيذ أكبر مجسم للكرسي المتحرك على مستوى العالم بمحافظة الخبر وتحقيقه الرقم القياسي في موسوعة جنيس للأرقام القياسية ، وصرف أكثر من مائتان كرسي متحرك لذوي الإعاقة الحركية بقيمة إجمالية (2.000.000) مليونان ريال سعودي ، بالإضافة إلى صرف خمسين كرسي كهربائي لذوي الإعاقات الشديدة بقيمة إجمالية (900.000) ريال سعودي .

وأضاف آل عبيد أنه تم أيضا توفير مقر يجمع ذوي الإعاقات الحركية بالمنطقة الشرقية في لقاء أسبوعي على مدار خمس سنوات ماضية بقيمة إجمالية (1.350.000) مليون وثلاثمائة وخمسون الف ريال سعودي ، وأيضاً تغطية تكاليف علاج (25) حالة من أطفال ذوي الإعاقة بقيمة إجمالية (425.000) أربعمائة وخمسة وعشرون الف ريال سعودي ، وإنشاء مركز صيانة للكرسي المتحرك بمقر الفريق وتقديم هذه الخدمة مجاناً لذوي الإعاقة الحركية بقيمة تجاوزت (164.300) مائة وأربعة وستون الف وثلاثمائة ريال سعودي.

وأشار إلى أن الجمعية نجحت في توظيف (820) معاقا ومعاقة وتدريب وتأهيل أكثر من (224) منهم وكان أخرها تخريج أول دفعة على مستوى المملكة العربية السعودية بمشروع توطين الاتصالات وخدمة العملاء بالتعاون مع مكتب التعليم المهني التقني ، كما تعمل الجمعية على إنشاء مركز متخصص للعلاج الطبيعي لذوي الاحتياجات الخاصة يحوي كافة الرياضات الخاصة بذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية.

وفي ختام اللقاء دشن أمير الشرقية موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية بعده كرم الداعمين وشركاء الجمعية من الجهات الحكومية والخاصة.