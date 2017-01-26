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أمير الشرقية يدشن مهرجان حفر الباطن للربيع والتراث إلكترونياً‎

تنطلق فعالياته بعد غدٍ السبت ويستمر لمدة "30" يوماً

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، في مكتبه بإمارة الشرقية، إلكترونياً، مهرجان الربيع والتراث الأول بمحافظة حفرالباطن.

جاء ذلك بحضور محافظ حفر الباطن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عبدالمحسن بن محمد العطيشان، ونائب رئيس اللجنة العليا نايف مناحي سعيدان .

وأشاد أمير الشرقية بأهداف المهرجان، وتجسيده للموروث الثقافي والاجتماعي لأهل المحافظة، لافتاً إلى أهمية تضافر جهود كافة القطاعات لإنجاح هذا المهرجان، وإظهاره بأحسن صورة، مع ضرورة فتح المجال للأسر المنتجة لتقديم منتجاتها للزوار بطريقة إبداعية، وكذلك احتواء الشباب وتقديم البرامج المتميزة لهم.

من جانبه؛ قدم محافظة حفرالباطن شكره إلى أمير المنطقة الشرقية على تدشينه المهرجان، مؤكداً أن مهرجان هذا العام سيكون مختلفاً وسيظهر بالشكل الذي يعكس تفوق وقدرات شباب المحافظة في تنظيم أفضل المهرجانات.

يذكر أن مهرجان الربيع والتراث بحفرالباطن  والذي تنطلق فعالياته بعد غد السبت سيستمر لمدة "30" يوماً، ويحتضن العديد من الفعاليات المتنوعة الشبابية والنسائية، بمسارح مستقلة للجنسين على مساحة تقدر بحوالي 36 ألف متر مربع، وتحتوي على "40" ركناً للأسر المنتجة، وسوق تراثي، ومسرح للطفل، وأركان للجهات الحكومية، ومعرض رؤية 2030.

كما يحتوي المهرجان على جناح خاص للصقور، وجناح للفروسية، وميدان لعروض الهجن والفروسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يدشن مهرجان حفر الباطن للربيع والتراث إلكترونياً‎
سبق

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، في مكتبه بإمارة الشرقية، إلكترونياً، مهرجان الربيع والتراث الأول بمحافظة حفرالباطن.

جاء ذلك بحضور محافظ حفر الباطن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عبدالمحسن بن محمد العطيشان، ونائب رئيس اللجنة العليا نايف مناحي سعيدان .

وأشاد أمير الشرقية بأهداف المهرجان، وتجسيده للموروث الثقافي والاجتماعي لأهل المحافظة، لافتاً إلى أهمية تضافر جهود كافة القطاعات لإنجاح هذا المهرجان، وإظهاره بأحسن صورة، مع ضرورة فتح المجال للأسر المنتجة لتقديم منتجاتها للزوار بطريقة إبداعية، وكذلك احتواء الشباب وتقديم البرامج المتميزة لهم.

من جانبه؛ قدم محافظة حفرالباطن شكره إلى أمير المنطقة الشرقية على تدشينه المهرجان، مؤكداً أن مهرجان هذا العام سيكون مختلفاً وسيظهر بالشكل الذي يعكس تفوق وقدرات شباب المحافظة في تنظيم أفضل المهرجانات.

يذكر أن مهرجان الربيع والتراث بحفرالباطن  والذي تنطلق فعالياته بعد غد السبت سيستمر لمدة "30" يوماً، ويحتضن العديد من الفعاليات المتنوعة الشبابية والنسائية، بمسارح مستقلة للجنسين على مساحة تقدر بحوالي 36 ألف متر مربع، وتحتوي على "40" ركناً للأسر المنتجة، وسوق تراثي، ومسرح للطفل، وأركان للجهات الحكومية، ومعرض رؤية 2030.

كما يحتوي المهرجان على جناح خاص للصقور، وجناح للفروسية، وميدان لعروض الهجن والفروسية.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
08:06 PM
تنطلق فعالياته بعد غدٍ السبت ويستمر لمدة "30" يوماً

أمير الشرقية يدشن مهرجان حفر الباطن للربيع والتراث إلكترونياً‎

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عافت الزويد - حفر الباطن
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دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، في مكتبه بإمارة الشرقية، إلكترونياً، مهرجان الربيع والتراث الأول بمحافظة حفرالباطن.

جاء ذلك بحضور محافظ حفر الباطن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عبدالمحسن بن محمد العطيشان، ونائب رئيس اللجنة العليا نايف مناحي سعيدان .

وأشاد أمير الشرقية بأهداف المهرجان، وتجسيده للموروث الثقافي والاجتماعي لأهل المحافظة، لافتاً إلى أهمية تضافر جهود كافة القطاعات لإنجاح هذا المهرجان، وإظهاره بأحسن صورة، مع ضرورة فتح المجال للأسر المنتجة لتقديم منتجاتها للزوار بطريقة إبداعية، وكذلك احتواء الشباب وتقديم البرامج المتميزة لهم.

من جانبه؛ قدم محافظة حفرالباطن شكره إلى أمير المنطقة الشرقية على تدشينه المهرجان، مؤكداً أن مهرجان هذا العام سيكون مختلفاً وسيظهر بالشكل الذي يعكس تفوق وقدرات شباب المحافظة في تنظيم أفضل المهرجانات.

يذكر أن مهرجان الربيع والتراث بحفرالباطن  والذي تنطلق فعالياته بعد غد السبت سيستمر لمدة "30" يوماً، ويحتضن العديد من الفعاليات المتنوعة الشبابية والنسائية، بمسارح مستقلة للجنسين على مساحة تقدر بحوالي 36 ألف متر مربع، وتحتوي على "40" ركناً للأسر المنتجة، وسوق تراثي، ومسرح للطفل، وأركان للجهات الحكومية، ومعرض رؤية 2030.

كما يحتوي المهرجان على جناح خاص للصقور، وجناح للفروسية، وميدان لعروض الهجن والفروسية.

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