أمير القصيم ورئيس هيئة الشباب يرعيان افتتاح منتدى أندية الظل غدا

بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين ورجال المال والأعمال

يرعى أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود غدا بحضور الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة افتتاح منتدى دعم وتطوير أندية الظل بين الواقع والمأمول الذي ينظمه النادي العربي بعنيزة بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات في دبي وبمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين ورجال المال والأعمال.

ومن المتوقع استفادة أكثر من 130 ناديا سعوديا من مخرجات المنتدى وهي الأندية التي ظلت وما زالت تعاني صعوبات كبيرة من أجل تسيير وتطوير الأنشطة بداخلها حتى تستطيع أداء رسالتها على الوجة المطلوب وبرعاية من مجلس عنيزة الإعلامي الشريك الإعلامي وبتغطية إعلامية مكثفة من صحف أخرى.

وحول هذا الموضوع قال محافظ عنيزة عبد الرحمن بن إبراهيم السليم: "إن رعاية أمير المنطقة لهذا المنتدى تأتي امتدادا لدعمه لقطاع الشباب وخاصة الأندية الرياضية التي تعد الحاضنة الكبيرة للشباب بمختلف فئاتهم العمرية؛ وهذا إن دل فإنما يدل على حرصه على مستقبل شباب الوطن بالدعم والتشجيع والمساندة والتوجيه والوقوف بجانبهم في كل ما يخدم توجهاتهم".

وأضاف السليم أن حضور أمير الرياضة والشباب رئيس الهيئة الرياضية الأمير عبد الله بن مساعد تأكيد على حرصه واهتمامه بأندية الوطن مهما بعدت المسافات فيما بينها، وتشريفه نجاح يجير للقائمين والمنظمين للمنتدى، والأمنيات كبيرة والطموحات عالية لنجاح هذا المنتدى لكي يعكس الصورة الجميلة لعنيزة في قدرة أبنائها على تنظيم مثل هذه الملتقيات الرائدة".

ومن جانبه أوضح رئيس النادي العربي عبد العزيز الدرع أن المنتدى يمتلك الصيغة الدولية وسيسعى لخدمة أندية كلها تصنف أنها من أندية الظل؛ وهي الأندية البعيدة عن بريق الإعلام وبعيدة كلياً عن الإيرادات المالية. وأحد أهم أهداف المنتدى هو تعظيم الإيرادات المالية لأندية الظل وكذلك تحديد أوجه الخلل ومواقعها التي تحول بين هذه الأندية وتطوير قدراتها وإمكانياتها في جميع المجالات البشرية والمالية والإدارية والاجتماعية".

وعبر ضيف المنتدى رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي ورجل الأعمال المعروف الشيخ جمعة الماجد؛ عن سعادته بتنظيم منتدى دعم أندية الظل بمحافظة عنيزة، مؤكدا أن هذه خطوة متقدمة في سبيل تطوير هذه الأندية والارتقاء بأنشطتها الرياضية والاجتماعية والتدريبية على نطاق منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى أن منتدى دعم أندية الظل مبادرة تستحق الدعم.

يذكر أن برنامج الافتتاح سيتضمن جولة على المعارض المصاحبة، ثم كلمة رئيس النادي العربي عبدالعزيز الدرع، ثم عرضا مرئيا عن الاستثمار في المجال الرياضي، وكلمة الهيئة العامة للرياضة يعقبها عرض مرئي عن النادي العربي، ثم تكريم الرعاة والداعمين وتوقيع اتفاقية الشراكة بين النادي العربي وإدارة التعليم بعنيزة.