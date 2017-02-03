أمير المدينة يفتتح "الطوارئ والعناية والغسيل الكلوي" بمستشفى العلا

الأقسام مجهزة بأحدث الآلات وأفضل الكوادر الطبية

افتتح أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس، مبنى الطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي.

وقال مدير القطاع الصحي بالعلا مطلق بن فارس الفقير لـ"سبق": "قسم الطوارئ كان في وقت سابق يعمل بعدد "١٠" أسرة وسيعمل حالياً بسعة "٢٥" سريراً إضافة إلى احتوائه على أقسام طبية مساعدة مثل الأشعة والصيدلية".

وأضاف: "كان قسم العناية المركزة يعمل بطاقة استيعابية بسعة سبعة أسرة وحالياً بسعة "١٧" سريراً وقسم الغسيل الكلوي يعمل سابقاً بعدد سبعة أسرة وحالياً بطاقة استيعابية بسعة "٣٠" سريراً".

وأردف: "الأقسام تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والآلات وأفضل الكوادر الطبية، التي ستساهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمرضى والمراجعين".