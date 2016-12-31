النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمير المدينة" يهنئ خادم الحرمين بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة

قال: المملكة منذ تأسيسها تحرص على رعاية الأمة الإسلامية ووحدة صفها

‏رفع أمير منطقة المدينة المنوّرة، الأمير فيصل بن سلمان، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

 

وأكّد أمير المدينة، أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها تضطلع بدورها الشامخ والريادي في الحرص على رعاية الأمة الإسلامية ووحدة صفها، مبيناً أن تتابع أبناء المؤسّس على قيادة البلاد بمنهاج يرتكز على رعاية شؤون مواطنيهم، وتحقيق الرخاء والأمن نتج عنه علاقة مُثلى بينهم ومواطنيهم.

 

وقال الأمير فيصل، إن خادم الحرمين الشريفين، وقادة هذه البلاد، حرصاء على التواصل المباشر مع مواطنيهم في أسلوب ومنهج أبوي، فُطرت عليه هذه البلاد وأهلها، مختتماً بتجديد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ داعياً الله تعالى أن يُسبغ عليه الصحة والعافية، وأن يُديم الرخاء والأمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمير المدينة" يهنئ خادم الحرمين بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة
سبق

‏رفع أمير منطقة المدينة المنوّرة، الأمير فيصل بن سلمان، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

 

وأكّد أمير المدينة، أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها تضطلع بدورها الشامخ والريادي في الحرص على رعاية الأمة الإسلامية ووحدة صفها، مبيناً أن تتابع أبناء المؤسّس على قيادة البلاد بمنهاج يرتكز على رعاية شؤون مواطنيهم، وتحقيق الرخاء والأمن نتج عنه علاقة مُثلى بينهم ومواطنيهم.

 

وقال الأمير فيصل، إن خادم الحرمين الشريفين، وقادة هذه البلاد، حرصاء على التواصل المباشر مع مواطنيهم في أسلوب ومنهج أبوي، فُطرت عليه هذه البلاد وأهلها، مختتماً بتجديد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ داعياً الله تعالى أن يُسبغ عليه الصحة والعافية، وأن يُديم الرخاء والأمن.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
02:04 PM
اخر تعديل
01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
07:57 AM
قال: المملكة منذ تأسيسها تحرص على رعاية الأمة الإسلامية ووحدة صفها

"أمير المدينة" يهنئ خادم الحرمين بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
6
3,361

‏رفع أمير منطقة المدينة المنوّرة، الأمير فيصل بن سلمان، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

 

وأكّد أمير المدينة، أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها تضطلع بدورها الشامخ والريادي في الحرص على رعاية الأمة الإسلامية ووحدة صفها، مبيناً أن تتابع أبناء المؤسّس على قيادة البلاد بمنهاج يرتكز على رعاية شؤون مواطنيهم، وتحقيق الرخاء والأمن نتج عنه علاقة مُثلى بينهم ومواطنيهم.

 

وقال الأمير فيصل، إن خادم الحرمين الشريفين، وقادة هذه البلاد، حرصاء على التواصل المباشر مع مواطنيهم في أسلوب ومنهج أبوي، فُطرت عليه هذه البلاد وأهلها، مختتماً بتجديد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ داعياً الله تعالى أن يُسبغ عليه الصحة والعافية، وأن يُديم الرخاء والأمن.

شارك برأيك
19
36

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8 %

8 %

31 ديسمبر
2,452
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,413
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
3,478
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,424

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان
التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

يحيى الشمري
هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

إبراهيم باداود
كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة