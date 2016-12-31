"أمير المدينة" يهنئ خادم الحرمين بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة

قال: المملكة منذ تأسيسها تحرص على رعاية الأمة الإسلامية ووحدة صفها

‏رفع أمير منطقة المدينة المنوّرة، الأمير فيصل بن سلمان، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

وأكّد أمير المدينة، أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها تضطلع بدورها الشامخ والريادي في الحرص على رعاية الأمة الإسلامية ووحدة صفها، مبيناً أن تتابع أبناء المؤسّس على قيادة البلاد بمنهاج يرتكز على رعاية شؤون مواطنيهم، وتحقيق الرخاء والأمن نتج عنه علاقة مُثلى بينهم ومواطنيهم.

وقال الأمير فيصل، إن خادم الحرمين الشريفين، وقادة هذه البلاد، حرصاء على التواصل المباشر مع مواطنيهم في أسلوب ومنهج أبوي، فُطرت عليه هذه البلاد وأهلها، مختتماً بتجديد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ داعياً الله تعالى أن يُسبغ عليه الصحة والعافية، وأن يُديم الرخاء والأمن.