أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج والعمرة بالمنطقة

ترأس أمير منطقة تبوك، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بمكتبه بالإمارة، اجتماع لجنة الحج والعمرة بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة، محمد بن عبدالله الحبقاني، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة.

أكد أمير منطقة تبوك، حرص واهتمام، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو نائبه ـ حفظهما الله - ، والمتابعة المستمرة من وزير الداخلية، على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام، القادمين عبر مدينة الحجاج، بمنفذ حالة عمار.

وقال إن خدمة ضيوف بيت الله، شرف عظيم لنا جميعًا في المملكة العربية السعودية، وبلادنا ولله الحمد، شرفها الله، بوجود الحرمين الشريفين.

وأثنى على الجهود التي تبذلها لجنة الحج والعمرة بالمنفذ والتي تقدم جميع التسهيلات والخدمات منذ افتتاح مدينة الحجاج، بمنفذ حالة عمار في الخامس عشر من هذا الشهر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات المتكاملة، من جميع الجهات.

واطلع على تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبل كل جهة حكومية، كما ناقش الاجتماع عددًا من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ووجه حيالها باللازم .