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"أمير تبوك" يعزي أسر المتوفين في حادث عقبة هضبة بدا

راح ضحيته 7 من أسرة واحدة عقب سقوط سيارتهم منها

قدّم محافظ الوجه فهد بن بندر الخريصي، نيابةً عن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، تعازيه لأسرة المواطن نواف فالح السحيمي البلوي، الذي توفّي هو وستة من أفراد أسرته؛ إثر تعرضهم لحادث مروري أليم وقع في عقبة الهضبة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب والد الفقيد فالح حماد البلوي باسمه ونيابة عن أفراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله العلي القدير ألا يرى أي مكروه، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته.

وكانت "سبق" قد تابعت الحادث الأليم والذي وقع مساء الخميس الماضي، حيث تسبب سقوط سيارة تقل عائلة سعودية من عقبة الهضبة على طريق الحرة المؤدي من تبوك لبدا، لوفاتهم رحمهم الله .

وأكد مدير فرع وزارة النقل والطرق المهندس مطلق الشراري في تصريح لـ"سبق"، بعدما وقف على موقع الحادث، أن الجهات المختصة تحقق في الحادث، مبيناً أن إدارته تعمل على خطة الآن لهذه العقبة والعقبات الأخرى، وعددها الإجمالي ست عقبات، وأن يكون لها الأولوية لرفع مستوى السلامة فيها.

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"أمير تبوك" يعزي أسر المتوفين في حادث عقبة هضبة بدا
سبق

قدّم محافظ الوجه فهد بن بندر الخريصي، نيابةً عن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، تعازيه لأسرة المواطن نواف فالح السحيمي البلوي، الذي توفّي هو وستة من أفراد أسرته؛ إثر تعرضهم لحادث مروري أليم وقع في عقبة الهضبة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب والد الفقيد فالح حماد البلوي باسمه ونيابة عن أفراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله العلي القدير ألا يرى أي مكروه، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته.

وكانت "سبق" قد تابعت الحادث الأليم والذي وقع مساء الخميس الماضي، حيث تسبب سقوط سيارة تقل عائلة سعودية من عقبة الهضبة على طريق الحرة المؤدي من تبوك لبدا، لوفاتهم رحمهم الله .

وأكد مدير فرع وزارة النقل والطرق المهندس مطلق الشراري في تصريح لـ"سبق"، بعدما وقف على موقع الحادث، أن الجهات المختصة تحقق في الحادث، مبيناً أن إدارته تعمل على خطة الآن لهذه العقبة والعقبات الأخرى، وعددها الإجمالي ست عقبات، وأن يكون لها الأولوية لرفع مستوى السلامة فيها.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
02:18 PM
راح ضحيته 7 من أسرة واحدة عقب سقوط سيارتهم منها

"أمير تبوك" يعزي أسر المتوفين في حادث عقبة هضبة بدا

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بدر الجبل - تبوك
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قدّم محافظ الوجه فهد بن بندر الخريصي، نيابةً عن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، تعازيه لأسرة المواطن نواف فالح السحيمي البلوي، الذي توفّي هو وستة من أفراد أسرته؛ إثر تعرضهم لحادث مروري أليم وقع في عقبة الهضبة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب والد الفقيد فالح حماد البلوي باسمه ونيابة عن أفراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله العلي القدير ألا يرى أي مكروه، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته.

وكانت "سبق" قد تابعت الحادث الأليم والذي وقع مساء الخميس الماضي، حيث تسبب سقوط سيارة تقل عائلة سعودية من عقبة الهضبة على طريق الحرة المؤدي من تبوك لبدا، لوفاتهم رحمهم الله .

وأكد مدير فرع وزارة النقل والطرق المهندس مطلق الشراري في تصريح لـ"سبق"، بعدما وقف على موقع الحادث، أن الجهات المختصة تحقق في الحادث، مبيناً أن إدارته تعمل على خطة الآن لهذه العقبة والعقبات الأخرى، وعددها الإجمالي ست عقبات، وأن يكون لها الأولوية لرفع مستوى السلامة فيها.

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