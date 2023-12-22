أمير تبوك يفتتح مستشفى الملك فهد التخصصي

زفّ البشرى بقرب تدشين مركز لأمراض القلب

افتتح أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم، مستشفى الملك فهد التخصصي بسعة 500 سرير بتكلفة مالية تجاوزات 683 مليون ريال وكذلك مجمع الأمل للصحة النفسية سعة 200 سرير بتكلفة مالية تجاوزت 290 مليون ريال.

حضر الافتتاح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حيث كان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله والذي تجوّل في ارجاء المستشفى بعد أن قصّ شريط الافتتاح ليشرف بعد ذلك الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة .

وزفّ أمير منطقة تبوك البشرى بقرب انطلاق مركز أمراض القلب جاء ذلك رداً على سؤال لـ"سبق".

وقال الأمير "فهد": "سيكون في تبوك مركز لأمراض القلب مستقبلاً وهذا ما وعدني به وزير الصحة، وهذا نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في إطار استكمال المنظومة الصحية في كل مناطق المملكة".

وشكر أمير المنطقة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ما يقدمه وزملاؤه في الوزارة من رعاية صحية لأبناء الوطن.