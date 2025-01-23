أمير تبوك يوجّه بتشكيل لجنة عاجلة لبحث حادث عقبة الهضبة
سقوط السيارة أسفر عن وفاة جميع أفراد أسرة سعودية
وجّه أمير منطقة تبوك بتشكيل لجنة عاجلة مكوّنة من محافظ الوجه وفرع وزارة الطرق والنقل بالمنطقة والمرور؛ لدارسة أسباب وقوع حادث "عقبة الهضبة" الواقعة على طريق الوجه، والذي أسفر عن وفاة أفراد أسرة سعودية كاملة؛ نتيجة سقوط مركبتهم من أعلى الهضبة.
وستتولى اللجنة دراسة الطريق والرفع بالنتائج إلى أمير المنطقة، الذي وجّه كذلك بدراسة وضع الأسرة التي تعرضت للحادث، ورفع تقرير.
وكانت "سبق" قد تابعت الحادث الأليم الذي وقع مساء الخميس الماضي، حيث سقطت سيارة تقلّ عائلة سعودية من عقبة الهضبة على طريق الحرة.
أمير تبوك يوجّه بتشكيل لجنة عاجلة لبحث حادث عقبة الهضبة
بدر الجبلسبق2017-01-21
وجّه أمير منطقة تبوك بتشكيل لجنة عاجلة مكوّنة من محافظ الوجه وفرع وزارة الطرق والنقل بالمنطقة والمرور؛ لدارسة أسباب وقوع حادث "عقبة الهضبة" الواقعة على طريق الوجه، والذي أسفر عن وفاة أفراد أسرة سعودية كاملة؛ نتيجة سقوط مركبتهم من أعلى الهضبة.
وستتولى اللجنة دراسة الطريق والرفع بالنتائج إلى أمير المنطقة، الذي وجّه كذلك بدراسة وضع الأسرة التي تعرضت للحادث، ورفع تقرير.
وكانت "سبق" قد تابعت الحادث الأليم الذي وقع مساء الخميس الماضي، حيث سقطت سيارة تقلّ عائلة سعودية من عقبة الهضبة على طريق الحرة.
21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
03:11 PM
سقوط السيارة أسفر عن وفاة جميع أفراد أسرة سعودية
أمير تبوك يوجّه بتشكيل لجنة عاجلة لبحث حادث عقبة الهضبة
وجّه أمير منطقة تبوك بتشكيل لجنة عاجلة مكوّنة من محافظ الوجه وفرع وزارة الطرق والنقل بالمنطقة والمرور؛ لدارسة أسباب وقوع حادث "عقبة الهضبة" الواقعة على طريق الوجه، والذي أسفر عن وفاة أفراد أسرة سعودية كاملة؛ نتيجة سقوط مركبتهم من أعلى الهضبة.
وستتولى اللجنة دراسة الطريق والرفع بالنتائج إلى أمير المنطقة، الذي وجّه كذلك بدراسة وضع الأسرة التي تعرضت للحادث، ورفع تقرير.
وكانت "سبق" قد تابعت الحادث الأليم الذي وقع مساء الخميس الماضي، حيث سقطت سيارة تقلّ عائلة سعودية من عقبة الهضبة على طريق الحرة.