أمير جازان يطلع على مهام فريق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

أكد على ضرورة تفعيل نتائج الملتقى التعريفي الثامن لمشروع " نبراس"

استقبل أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم بديوان الإمارة، مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد سعد بن محمد جغيلم وأعضاء فريق عمل فرع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمنطقة.



وفي بداية اللقاء رحب أمير المنطقة بمدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد سعد بن محمد جغليم والوفد المرافق له من أعضاء اللجنة، متمنياً لهم التوفيق في عملهم، بعد ذلك اطلع على أبرز مهام عمل فريق اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المشكل مؤخراً بناء على قرار مجلس الوزراء.



واستمع أمير جازان لشرح مفصل عن آلية تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتم خلال اللقاء مناقشة أهداف خطة الوقاية التي ستنفذها اللجنة بالمنطقة، ومنها التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بوضع برامج توعوية وثقافية عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة دورية، والتعاون مع مختلف الجهات التعليمية لإعداد برامج توعوية وثقافة عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، والعمل على التوعية بأضرار المخدرات عن طريق كافة وسائل الإعلام والاستفادة من المحافل والمناسبات العامة للتوعية بأضرار المخدرات.



ونوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية مكافحة المخدرات في المنطقة وخاصة في الشريط الحدودي والتي تعمل على التصدي لعمليات تهريب المخدرات وترويجها التي تفتك بالشباب والمجتمع، مشدداً على أهمية دور الأسرة والمجتمع في محاربة هذه الآفة والتصدي لها للحفاظ على شبابنا ومستقبلهم وتوجيههم لما فيه مصلحة الوطن.



وفي ختام اللقاء أكد على ضرورة تفعيل نتائج الملتقى التعريفي الثامن للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات " نبراس " والذي نظمته الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان، ويحظى عمل اللجنة الوطنية بمتابعة واهتمام مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

