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أمير جازان يعتمد برنامج فعاليات "المهرجان الشتوي" بالمنطقة

تتضمن "الطيران الرياضي والفنون الشعبية ومسرحيات الأطفال"

اعتمد أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز برامج فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع 1438 بمنطقة جازان والتي يشرف عليها المجلس، والتي تنطلق يوم 29 ربيع الآخر بعدة مواقع بمدينة جازان.

وأكد وكيل أمارة منطقة جازان نائب رئيس مجلس التنمية السياحية د. سعد بن مقرن المقرن أن الجهات المعنية أكملت استعداداتها لتنفيذ برامج واحتفالات المهرجان الشتوي التي يشتمل على عدد من الفعاليات الدعوية والتراثية والرياضية والفروسية والبحرية وفعاليات الطيران الرياضي والمسرحية والتسوق والترفيه والفنون الشعبية ومسابقات ومسرحيات الأطفال، والحرف اليدوية وفعاليات المأكولات الشعبية، والألعاب النارية، إلى جانب الفعاليات المقامة بالمجمعات التجارية والكورنيش الشمالي .

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان م. رستم بن مقبول الكبيسي، أن الفعاليات ستنطلق في 29 من الشهر الجاري بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان والكورنيش الأوسط والقرية التراثية إضافة لخيمة التسوق والألعاب النارية التي ستضئ سماء جازان على بالكورنيش الشمالي.

وقال: "هناك عدد من الفعاليات الجديدة مثل جازان شو والتي ستنطلق بالكورنيش الشمالي ، وفعالية الطيران الرياضي كما ان سماء جازان ستشهد فعاليات الألعاب النارية طيلة أيام المهرجان، وتهدف الفعاليات إلى توفير المواقع المناسبة والفعاليات الموجهة للأسر والشباب خلال فترة المهرجان من برامج ونشاطات متنوعة".

وأكد "الكبيسي" أن امانة المنطقة وعدد من الجهات المشاركة في تنظيم الفعاليات هيأت عددا من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق للاستمتاع بها خلال فترة المهرجان تشمل الكورنيش الشمالي والكورنيش الأوسط والكورنيش الجنوبي "جزيرة المرجان" وعدداً من الحدائق إضافة إلى الواجهة البحرية بالمنطقة الجنوبية إلى جانب استمرار تكثيف أعمال النظافة والزراعة والعمل على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة.
 

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أمير جازان يعتمد برنامج فعاليات "المهرجان الشتوي" بالمنطقة
سبق

اعتمد أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز برامج فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع 1438 بمنطقة جازان والتي يشرف عليها المجلس، والتي تنطلق يوم 29 ربيع الآخر بعدة مواقع بمدينة جازان.

وأكد وكيل أمارة منطقة جازان نائب رئيس مجلس التنمية السياحية د. سعد بن مقرن المقرن أن الجهات المعنية أكملت استعداداتها لتنفيذ برامج واحتفالات المهرجان الشتوي التي يشتمل على عدد من الفعاليات الدعوية والتراثية والرياضية والفروسية والبحرية وفعاليات الطيران الرياضي والمسرحية والتسوق والترفيه والفنون الشعبية ومسابقات ومسرحيات الأطفال، والحرف اليدوية وفعاليات المأكولات الشعبية، والألعاب النارية، إلى جانب الفعاليات المقامة بالمجمعات التجارية والكورنيش الشمالي .

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان م. رستم بن مقبول الكبيسي، أن الفعاليات ستنطلق في 29 من الشهر الجاري بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان والكورنيش الأوسط والقرية التراثية إضافة لخيمة التسوق والألعاب النارية التي ستضئ سماء جازان على بالكورنيش الشمالي.

وقال: "هناك عدد من الفعاليات الجديدة مثل جازان شو والتي ستنطلق بالكورنيش الشمالي ، وفعالية الطيران الرياضي كما ان سماء جازان ستشهد فعاليات الألعاب النارية طيلة أيام المهرجان، وتهدف الفعاليات إلى توفير المواقع المناسبة والفعاليات الموجهة للأسر والشباب خلال فترة المهرجان من برامج ونشاطات متنوعة".

وأكد "الكبيسي" أن امانة المنطقة وعدد من الجهات المشاركة في تنظيم الفعاليات هيأت عددا من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق للاستمتاع بها خلال فترة المهرجان تشمل الكورنيش الشمالي والكورنيش الأوسط والكورنيش الجنوبي "جزيرة المرجان" وعدداً من الحدائق إضافة إلى الواجهة البحرية بالمنطقة الجنوبية إلى جانب استمرار تكثيف أعمال النظافة والزراعة والعمل على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة.
 

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
06:45 PM
تتضمن "الطيران الرياضي والفنون الشعبية ومسرحيات الأطفال"

أمير جازان يعتمد برنامج فعاليات "المهرجان الشتوي" بالمنطقة

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فهد كاملي - جازان
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اعتمد أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز برامج فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع 1438 بمنطقة جازان والتي يشرف عليها المجلس، والتي تنطلق يوم 29 ربيع الآخر بعدة مواقع بمدينة جازان.

وأكد وكيل أمارة منطقة جازان نائب رئيس مجلس التنمية السياحية د. سعد بن مقرن المقرن أن الجهات المعنية أكملت استعداداتها لتنفيذ برامج واحتفالات المهرجان الشتوي التي يشتمل على عدد من الفعاليات الدعوية والتراثية والرياضية والفروسية والبحرية وفعاليات الطيران الرياضي والمسرحية والتسوق والترفيه والفنون الشعبية ومسابقات ومسرحيات الأطفال، والحرف اليدوية وفعاليات المأكولات الشعبية، والألعاب النارية، إلى جانب الفعاليات المقامة بالمجمعات التجارية والكورنيش الشمالي .

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان م. رستم بن مقبول الكبيسي، أن الفعاليات ستنطلق في 29 من الشهر الجاري بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان والكورنيش الأوسط والقرية التراثية إضافة لخيمة التسوق والألعاب النارية التي ستضئ سماء جازان على بالكورنيش الشمالي.

وقال: "هناك عدد من الفعاليات الجديدة مثل جازان شو والتي ستنطلق بالكورنيش الشمالي ، وفعالية الطيران الرياضي كما ان سماء جازان ستشهد فعاليات الألعاب النارية طيلة أيام المهرجان، وتهدف الفعاليات إلى توفير المواقع المناسبة والفعاليات الموجهة للأسر والشباب خلال فترة المهرجان من برامج ونشاطات متنوعة".

وأكد "الكبيسي" أن امانة المنطقة وعدد من الجهات المشاركة في تنظيم الفعاليات هيأت عددا من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق للاستمتاع بها خلال فترة المهرجان تشمل الكورنيش الشمالي والكورنيش الأوسط والكورنيش الجنوبي "جزيرة المرجان" وعدداً من الحدائق إضافة إلى الواجهة البحرية بالمنطقة الجنوبية إلى جانب استمرار تكثيف أعمال النظافة والزراعة والعمل على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة.
 

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