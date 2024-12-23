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أمير عسير: اقتصادنا متين ومستقبلنا واعد رغم التحديات

أكّد أن الميزانية تعبّر عن حقبة جديدة تحمل بشائر الخير

 قال أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، إننا في وطن الخير والنماء، نسير نحو مستقبل واعد، بحول الله تعالى، وإننا رغم التحديات والمتغيرات العالمية، فإننا ننعم باقتصاد قوي متين يمنحنا - بعد عون الله - التقدم لتحقيق أهدافنا على طريق التنمية الوطنية الشاملة.
 
وأضاف أمير عسير: "ما تحمله ميزانية الدولة للعام المالي2017 من شفافية عالية، واستشراف لمستقبل اقتصادي يتفهم المتغيرات، يؤكّد أننا نسير وفق خطط واضحة بناءة، وأن مسيرة التطوير والإصلاح ماضية دون توقف أو تعثر؛ ليكون الوطن كله أقوى بأبنائه ومقدراته وخططه الشاملة الطموحة".
 
وأردف: "سنمضي جميعاً متوكلين على ربنا أولاً وآخراً، ثم معتمدين على ما ترسمه لنا قيادتنا الرشيدة من رؤى تنموية تاريخية شاملة، تواكب متغيرات العصر، وتبتكر الحلول لكل معضلة تُطرأ، وتقف في وجه التحديات مهما تلوّنت صورها؛ لتأخذ هذا الوطن وتنميته إلى أبعد مدى، بعيداً عن إرجاف المرجفين، وترهات الطامعين".
 
وتابع الأمير "فيصل": "إننا جميعاً شركاء في بناء تنمية هذا الوطن، وإنه يلزمنا جميعاً أن نؤمن بأننا وقوده الذي يستمد منه قوته، ولن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه ما لم نتفانى في بذل كل ما بوسعنا لتحقيق هذه التطلعات، والمشاركة الصادقة في رسم مستقبل وطننا المشرق بإذن الله تعالى".
 
واختتم بالقول: "بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية، وما تحمله من تنوّع شامل في مصادر الدخل، وترشيد إيجابي لأوجه الصرف، تبادر لأذهاننا جميعاً أن هذه الميزانية تعلن حقبة اقتصادية جديدة تحمل في طياتها بشائر الخير من خلال ما تحمله من حزم تنموي شامل، وعزم صادق على قطع دابر الفساد وأهله؛ لتستمر - بحول الله - مسيرة الإصلاح، والرؤية الوطنية الثاقبة، التي تواكب العصر، وتواجه التحديات بكل ثقة وثبات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير: اقتصادنا متين ومستقبلنا واعد رغم التحديات
سبق

 قال أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، إننا في وطن الخير والنماء، نسير نحو مستقبل واعد، بحول الله تعالى، وإننا رغم التحديات والمتغيرات العالمية، فإننا ننعم باقتصاد قوي متين يمنحنا - بعد عون الله - التقدم لتحقيق أهدافنا على طريق التنمية الوطنية الشاملة.
 
وأضاف أمير عسير: "ما تحمله ميزانية الدولة للعام المالي2017 من شفافية عالية، واستشراف لمستقبل اقتصادي يتفهم المتغيرات، يؤكّد أننا نسير وفق خطط واضحة بناءة، وأن مسيرة التطوير والإصلاح ماضية دون توقف أو تعثر؛ ليكون الوطن كله أقوى بأبنائه ومقدراته وخططه الشاملة الطموحة".
 
وأردف: "سنمضي جميعاً متوكلين على ربنا أولاً وآخراً، ثم معتمدين على ما ترسمه لنا قيادتنا الرشيدة من رؤى تنموية تاريخية شاملة، تواكب متغيرات العصر، وتبتكر الحلول لكل معضلة تُطرأ، وتقف في وجه التحديات مهما تلوّنت صورها؛ لتأخذ هذا الوطن وتنميته إلى أبعد مدى، بعيداً عن إرجاف المرجفين، وترهات الطامعين".
 
وتابع الأمير "فيصل": "إننا جميعاً شركاء في بناء تنمية هذا الوطن، وإنه يلزمنا جميعاً أن نؤمن بأننا وقوده الذي يستمد منه قوته، ولن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه ما لم نتفانى في بذل كل ما بوسعنا لتحقيق هذه التطلعات، والمشاركة الصادقة في رسم مستقبل وطننا المشرق بإذن الله تعالى".
 
واختتم بالقول: "بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية، وما تحمله من تنوّع شامل في مصادر الدخل، وترشيد إيجابي لأوجه الصرف، تبادر لأذهاننا جميعاً أن هذه الميزانية تعلن حقبة اقتصادية جديدة تحمل في طياتها بشائر الخير من خلال ما تحمله من حزم تنموي شامل، وعزم صادق على قطع دابر الفساد وأهله؛ لتستمر - بحول الله - مسيرة الإصلاح، والرؤية الوطنية الثاقبة، التي تواكب العصر، وتواجه التحديات بكل ثقة وثبات".

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
01:30 PM
أكّد أن الميزانية تعبّر عن حقبة جديدة تحمل بشائر الخير

أمير عسير: اقتصادنا متين ومستقبلنا واعد رغم التحديات

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ظافر الشهري - عسير
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 قال أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، إننا في وطن الخير والنماء، نسير نحو مستقبل واعد، بحول الله تعالى، وإننا رغم التحديات والمتغيرات العالمية، فإننا ننعم باقتصاد قوي متين يمنحنا - بعد عون الله - التقدم لتحقيق أهدافنا على طريق التنمية الوطنية الشاملة.
 
وأضاف أمير عسير: "ما تحمله ميزانية الدولة للعام المالي2017 من شفافية عالية، واستشراف لمستقبل اقتصادي يتفهم المتغيرات، يؤكّد أننا نسير وفق خطط واضحة بناءة، وأن مسيرة التطوير والإصلاح ماضية دون توقف أو تعثر؛ ليكون الوطن كله أقوى بأبنائه ومقدراته وخططه الشاملة الطموحة".
 
وأردف: "سنمضي جميعاً متوكلين على ربنا أولاً وآخراً، ثم معتمدين على ما ترسمه لنا قيادتنا الرشيدة من رؤى تنموية تاريخية شاملة، تواكب متغيرات العصر، وتبتكر الحلول لكل معضلة تُطرأ، وتقف في وجه التحديات مهما تلوّنت صورها؛ لتأخذ هذا الوطن وتنميته إلى أبعد مدى، بعيداً عن إرجاف المرجفين، وترهات الطامعين".
 
وتابع الأمير "فيصل": "إننا جميعاً شركاء في بناء تنمية هذا الوطن، وإنه يلزمنا جميعاً أن نؤمن بأننا وقوده الذي يستمد منه قوته، ولن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه ما لم نتفانى في بذل كل ما بوسعنا لتحقيق هذه التطلعات، والمشاركة الصادقة في رسم مستقبل وطننا المشرق بإذن الله تعالى".
 
واختتم بالقول: "بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية، وما تحمله من تنوّع شامل في مصادر الدخل، وترشيد إيجابي لأوجه الصرف، تبادر لأذهاننا جميعاً أن هذه الميزانية تعلن حقبة اقتصادية جديدة تحمل في طياتها بشائر الخير من خلال ما تحمله من حزم تنموي شامل، وعزم صادق على قطع دابر الفساد وأهله؛ لتستمر - بحول الله - مسيرة الإصلاح، والرؤية الوطنية الثاقبة، التي تواكب العصر، وتواجه التحديات بكل ثقة وثبات".

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