النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير عسير: مشروع الاقتصاد البحري سيكون نقلة نوعية

أكد توافقه مع رؤية المملكة 2030

 أوضح أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن إنشاء مشروع الاقتصاد البحري في منطقة عسير سيكون واقعا ملموسا في الأعوام القادمة، لافتا أنه سيكون نقلة نوعية خصوصاً للمنطقة وللمملكة العربية السعودية بصورة عامة.

 وأوضح أن هذا المشروع مميز وحيوي ومشروع اقتصادي ضخم يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها، حيث يعتبر محرك اقتصادي هام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك لموقعه الهام على ساحل البحر الأحمر، مشدداً على كافة الجهات المعنية في المنطقة بالتعاون والحرص التام والعمل بروح الفريق الواحد للمساهمة في تحقيق هذا المشروع.

جاء ذلك خلال ترأس أمير المنطقة الاجتماع الثاني لفكرة إنشاء مشروع الاقتصاد البحري وتطوير ساحل منطقة عسير اليوم بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وقدم عضو مجلس الشورى رئيس مجلس الاستثمار في منطقة عسير، عبدالعزيز المتحمي، شرحاً مفصلاً عن ما سيقدمه المشروع من دعم اقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والبشرية، حيث يعتبر المشروع مشروع استراتيجياً تكاملياً مع المشاريع الاقتصادية الأخرى لخلق تنوع اقتصادي مميز في مصادر الدخل والتنمية، مضيفاً أن المشروع يحظى بدعم واهتمام من أمير منطقة عسير.

وبين رئيس مجلس الاستثمار بعسير أن المشروع مر بعدد من المراحل من خلال العديد من ورش العمل ولقاءات مع المسؤولين على كافة الأصعدة بالمنطقة وخارجها، وتم الاستعانة بالعديد من الشركات العالمية والمحلية، وتهدف الفكرة أن تكون منطقة عسير وأبنائها شريكة في الدخل القومي .

وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن دراسة مفصلة للمشروع وما يقدمه للمنطقة من فرص استثمارية تسهم وتدعم المنظومة الاقتصادية لتكون متوافقة مع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير عسير: مشروع الاقتصاد البحري سيكون نقلة نوعية
سبق

 أوضح أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن إنشاء مشروع الاقتصاد البحري في منطقة عسير سيكون واقعا ملموسا في الأعوام القادمة، لافتا أنه سيكون نقلة نوعية خصوصاً للمنطقة وللمملكة العربية السعودية بصورة عامة.

 وأوضح أن هذا المشروع مميز وحيوي ومشروع اقتصادي ضخم يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها، حيث يعتبر محرك اقتصادي هام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك لموقعه الهام على ساحل البحر الأحمر، مشدداً على كافة الجهات المعنية في المنطقة بالتعاون والحرص التام والعمل بروح الفريق الواحد للمساهمة في تحقيق هذا المشروع.

جاء ذلك خلال ترأس أمير المنطقة الاجتماع الثاني لفكرة إنشاء مشروع الاقتصاد البحري وتطوير ساحل منطقة عسير اليوم بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وقدم عضو مجلس الشورى رئيس مجلس الاستثمار في منطقة عسير، عبدالعزيز المتحمي، شرحاً مفصلاً عن ما سيقدمه المشروع من دعم اقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والبشرية، حيث يعتبر المشروع مشروع استراتيجياً تكاملياً مع المشاريع الاقتصادية الأخرى لخلق تنوع اقتصادي مميز في مصادر الدخل والتنمية، مضيفاً أن المشروع يحظى بدعم واهتمام من أمير منطقة عسير.

وبين رئيس مجلس الاستثمار بعسير أن المشروع مر بعدد من المراحل من خلال العديد من ورش العمل ولقاءات مع المسؤولين على كافة الأصعدة بالمنطقة وخارجها، وتم الاستعانة بالعديد من الشركات العالمية والمحلية، وتهدف الفكرة أن تكون منطقة عسير وأبنائها شريكة في الدخل القومي .

وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن دراسة مفصلة للمشروع وما يقدمه للمنطقة من فرص استثمارية تسهم وتدعم المنظومة الاقتصادية لتكون متوافقة مع رؤية المملكة 2030.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
07:22 PM
أكد توافقه مع رؤية المملكة 2030

أمير عسير: مشروع الاقتصاد البحري سيكون نقلة نوعية

A A A
ظافر الشهري - أبها
2
4,125

 أوضح أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن إنشاء مشروع الاقتصاد البحري في منطقة عسير سيكون واقعا ملموسا في الأعوام القادمة، لافتا أنه سيكون نقلة نوعية خصوصاً للمنطقة وللمملكة العربية السعودية بصورة عامة.

 وأوضح أن هذا المشروع مميز وحيوي ومشروع اقتصادي ضخم يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها، حيث يعتبر محرك اقتصادي هام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك لموقعه الهام على ساحل البحر الأحمر، مشدداً على كافة الجهات المعنية في المنطقة بالتعاون والحرص التام والعمل بروح الفريق الواحد للمساهمة في تحقيق هذا المشروع.

جاء ذلك خلال ترأس أمير المنطقة الاجتماع الثاني لفكرة إنشاء مشروع الاقتصاد البحري وتطوير ساحل منطقة عسير اليوم بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وقدم عضو مجلس الشورى رئيس مجلس الاستثمار في منطقة عسير، عبدالعزيز المتحمي، شرحاً مفصلاً عن ما سيقدمه المشروع من دعم اقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والبشرية، حيث يعتبر المشروع مشروع استراتيجياً تكاملياً مع المشاريع الاقتصادية الأخرى لخلق تنوع اقتصادي مميز في مصادر الدخل والتنمية، مضيفاً أن المشروع يحظى بدعم واهتمام من أمير منطقة عسير.

وبين رئيس مجلس الاستثمار بعسير أن المشروع مر بعدد من المراحل من خلال العديد من ورش العمل ولقاءات مع المسؤولين على كافة الأصعدة بالمنطقة وخارجها، وتم الاستعانة بالعديد من الشركات العالمية والمحلية، وتهدف الفكرة أن تكون منطقة عسير وأبنائها شريكة في الدخل القومي .

وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن دراسة مفصلة للمشروع وما يقدمه للمنطقة من فرص استثمارية تسهم وتدعم المنظومة الاقتصادية لتكون متوافقة مع رؤية المملكة 2030.

شارك برأيك
44
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

09 فبراير
1,094
250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,422
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,826
3000

3000

01 فبراير
3,048

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

معرض حرف وتصاميم بأيدي خليجية

تنتهي 12 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

محمد الصيـعري
بكاء على أبواب الصحافة

بكاء على أبواب الصحافة

سعيد آل جندب
جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة