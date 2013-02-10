أمير عسير: مشروع الاقتصاد البحري سيكون نقلة نوعية

أكد توافقه مع رؤية المملكة 2030

أوضح أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن إنشاء مشروع الاقتصاد البحري في منطقة عسير سيكون واقعا ملموسا في الأعوام القادمة، لافتا أنه سيكون نقلة نوعية خصوصاً للمنطقة وللمملكة العربية السعودية بصورة عامة.

وأوضح أن هذا المشروع مميز وحيوي ومشروع اقتصادي ضخم يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها، حيث يعتبر محرك اقتصادي هام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك لموقعه الهام على ساحل البحر الأحمر، مشدداً على كافة الجهات المعنية في المنطقة بالتعاون والحرص التام والعمل بروح الفريق الواحد للمساهمة في تحقيق هذا المشروع.

جاء ذلك خلال ترأس أمير المنطقة الاجتماع الثاني لفكرة إنشاء مشروع الاقتصاد البحري وتطوير ساحل منطقة عسير اليوم بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وقدم عضو مجلس الشورى رئيس مجلس الاستثمار في منطقة عسير، عبدالعزيز المتحمي، شرحاً مفصلاً عن ما سيقدمه المشروع من دعم اقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والبشرية، حيث يعتبر المشروع مشروع استراتيجياً تكاملياً مع المشاريع الاقتصادية الأخرى لخلق تنوع اقتصادي مميز في مصادر الدخل والتنمية، مضيفاً أن المشروع يحظى بدعم واهتمام من أمير منطقة عسير.

وبين رئيس مجلس الاستثمار بعسير أن المشروع مر بعدد من المراحل من خلال العديد من ورش العمل ولقاءات مع المسؤولين على كافة الأصعدة بالمنطقة وخارجها، وتم الاستعانة بالعديد من الشركات العالمية والمحلية، وتهدف الفكرة أن تكون منطقة عسير وأبنائها شريكة في الدخل القومي .

وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن دراسة مفصلة للمشروع وما يقدمه للمنطقة من فرص استثمارية تسهم وتدعم المنظومة الاقتصادية لتكون متوافقة مع رؤية المملكة 2030.