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"أمير عسير" يتسلم التقرير السنوي لإدارة المرور بالمنطقة

استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم، بمكتبه بالإمارة، مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، ومدير إدارة مرور المنطقة العقيد عبدالله بن عايض بن حويز.

 

وأشاد أمير المنطقة خلال اللقاء بجهود رجال المرور؛ مؤكداً أهمية التعاون مع الجهات الأمنية؛ في سبيل خفض معدل الحوادث والمخالفات المرورية، بعد أن تَسَلّم التقرير السنوي لإدارة المرور.

 

واحتوى التقرير على شرح مفصل عن عمل إدارة المرور بالمنطقة لعام 1437هـ؛ حيث شَمِلَ الأعمال الميدانية والأعمال التنسيقية والخدمات الإلكترونية والأعمال التوعوية، إضافة إلى الإحصاءات للعام المنصرم؛ حيث بلغ عدد المصابين جراء الحوادث المرورية 2545 مصاباً و999 متوفىً، وتم ضبط 486558 مخالفة، وبلغ مجموع المخالفات المسجلة على نظام "باشر" 25389 مخالفة، كما اشتمل التقرير على عدد من الصور للأعمال التوعوية والتثقيفية للمجتمع.

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"أمير عسير" يتسلم التقرير السنوي لإدارة المرور بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم، بمكتبه بالإمارة، مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، ومدير إدارة مرور المنطقة العقيد عبدالله بن عايض بن حويز.

 

وأشاد أمير المنطقة خلال اللقاء بجهود رجال المرور؛ مؤكداً أهمية التعاون مع الجهات الأمنية؛ في سبيل خفض معدل الحوادث والمخالفات المرورية، بعد أن تَسَلّم التقرير السنوي لإدارة المرور.

 

واحتوى التقرير على شرح مفصل عن عمل إدارة المرور بالمنطقة لعام 1437هـ؛ حيث شَمِلَ الأعمال الميدانية والأعمال التنسيقية والخدمات الإلكترونية والأعمال التوعوية، إضافة إلى الإحصاءات للعام المنصرم؛ حيث بلغ عدد المصابين جراء الحوادث المرورية 2545 مصاباً و999 متوفىً، وتم ضبط 486558 مخالفة، وبلغ مجموع المخالفات المسجلة على نظام "باشر" 25389 مخالفة، كما اشتمل التقرير على عدد من الصور للأعمال التوعوية والتثقيفية للمجتمع.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
01:34 PM

"أمير عسير" يتسلم التقرير السنوي لإدارة المرور بالمنطقة

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ظافر الشهري - أبها
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استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم، بمكتبه بالإمارة، مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، ومدير إدارة مرور المنطقة العقيد عبدالله بن عايض بن حويز.

 

وأشاد أمير المنطقة خلال اللقاء بجهود رجال المرور؛ مؤكداً أهمية التعاون مع الجهات الأمنية؛ في سبيل خفض معدل الحوادث والمخالفات المرورية، بعد أن تَسَلّم التقرير السنوي لإدارة المرور.

 

واحتوى التقرير على شرح مفصل عن عمل إدارة المرور بالمنطقة لعام 1437هـ؛ حيث شَمِلَ الأعمال الميدانية والأعمال التنسيقية والخدمات الإلكترونية والأعمال التوعوية، إضافة إلى الإحصاءات للعام المنصرم؛ حيث بلغ عدد المصابين جراء الحوادث المرورية 2545 مصاباً و999 متوفىً، وتم ضبط 486558 مخالفة، وبلغ مجموع المخالفات المسجلة على نظام "باشر" 25389 مخالفة، كما اشتمل التقرير على عدد من الصور للأعمال التوعوية والتثقيفية للمجتمع.

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