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"أمير عسير" يثمّن جهود رئيس فرع النيابة العامة السابق بالمنطقة

خلال استقباله بمكتبه بالإمارة وتمنّى له التوفيق في مهامه القادمة

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم بمكتبه بالإمارة، رئيسَ فرع النيابة العامة بالمنطقة سابقاً فضيلة الدكتور إبراهيم بن يحيى عطيف، الذي قَدِم للسلام على سموه.

وقدّم أمير المنطقة -خلال اللقاء- شكره وتقديره للدكتور "عطيف"؛ نظير جهوده الملموسة في المنطقة خلال الفترة الماضية؛ متمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح في مهام عمله المقبل.

من جهته قدّم رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة سابقاً، شُكره لأمير المنطقة؛ نظير دعمه ومساندته طيلة فترة عمله بالمنطقة.

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"أمير عسير" يثمّن جهود رئيس فرع النيابة العامة السابق بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم بمكتبه بالإمارة، رئيسَ فرع النيابة العامة بالمنطقة سابقاً فضيلة الدكتور إبراهيم بن يحيى عطيف، الذي قَدِم للسلام على سموه.

وقدّم أمير المنطقة -خلال اللقاء- شكره وتقديره للدكتور "عطيف"؛ نظير جهوده الملموسة في المنطقة خلال الفترة الماضية؛ متمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح في مهام عمله المقبل.

من جهته قدّم رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة سابقاً، شُكره لأمير المنطقة؛ نظير دعمه ومساندته طيلة فترة عمله بالمنطقة.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
01:26 PM

"أمير عسير" يثمّن جهود رئيس فرع النيابة العامة السابق بالمنطقة

خلال استقباله بمكتبه بالإمارة وتمنّى له التوفيق في مهامه القادمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم بمكتبه بالإمارة، رئيسَ فرع النيابة العامة بالمنطقة سابقاً فضيلة الدكتور إبراهيم بن يحيى عطيف، الذي قَدِم للسلام على سموه.

وقدّم أمير المنطقة -خلال اللقاء- شكره وتقديره للدكتور "عطيف"؛ نظير جهوده الملموسة في المنطقة خلال الفترة الماضية؛ متمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح في مهام عمله المقبل.

من جهته قدّم رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة سابقاً، شُكره لأمير المنطقة؛ نظير دعمه ومساندته طيلة فترة عمله بالمنطقة.

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