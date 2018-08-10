أمير عسير يستقبل رئيس مجلس إدارة "واجب"

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، صباح اليوم بالإمارة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لذوي شهداء الواجب "واجب"، سعود بن محمد العويس، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة زيارته للمنطقة .

رافق "العويس" خلال الزيارة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتورة أروى بنت عمر اليماني، والمدير التنفيذي للجمعية، إبراهيم بن سعود البرغش.

ورحب أمير منطقة عسير في بداية اللقاء بالجميع، مثمنا زيارتهم للمنطقة للوقوف على حاجة ذوي الشهداء، وناقش معهم عددا من الموضوعات المتعلقة بأنشطة الجمعية في منطقة عسير، وفي مقدمتها إيجاد مقر دائم للجمعية بالمنطقة، حيث وجه بالبحث عن مقر مناسب لهم، والعمل على تجهيزه في أقرب وقت ممكن.

وأكد أمير منطقة عسير على أهمية العمل الذي تقوم به الجمعية لتنفيذ برامج وخدمات ذات جودة عالية لذوي شهداء الواجب بالتعاون مع الشركاء في المجتمع، وتركيزهم على الجوانب التعليمية والصحية والتدريبية والتأهيلية والمساهمة في تحسين ظروفهم؛ لتعزيز دورهم المميز في المجتمع، وتفقد أحوال ذوي الشهداء والتواصل معهم لتحقيق الهدف المنشود، متمنياً لهم التوفيق في عملهم الإنساني الجليل.

وقدم "العويس" شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على حسن استقباله، وحرصه الاطلاع على الجهود التي تقوم بها الجمعية في خدمة المجتمع عبر رعاية ذوي الشهداء بعسير، مؤكداً أن توجيهاته النيرة ستكون نبراساً لهم في مجال عملهم الإنساني لخدمة ذوي شهداء الواجب في المنطقة .

وأوضح "العويس" أن زيارة منطقة عسير تهدف إلى التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لحصر ذوي الشهداء، والعمل على تقديم الخدمات التي تقوم بها الجمعية من الرعاية والدعم المعنوي والاجتماعي والتعليمي والنفسي لذوي الشهداء، مشيراً إلى أن هذه الجمعية رائدة في تعزيز قيم التكافل وتمكين التكامل في المجتمع .