أمير عسير يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوداد الخيرية

قامت باحتضان 170 يتيماً ويتيمة

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، صباح اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية المهندس حسين بن سعيد بحري وعدد من أعضاء الجمعية.

وأوضح المهندس "بحري" في بداية اللقاء أن جمعية الوداد الخيرية هي أول جمعية متخصصة في رعاية الأيتام مجهولي الأبوين في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست عام 1429هـ بمحافظة جدة.

وذكر بأنها تُعنى بمعالجة قضايا الأيتام مجهولي الأبوين، وتسعى إلى القيام بدور فعال في بناء مجتمعات إسلامية تسودها الرحمة والتكافل الاجتماعي، وذلك من خلال الاهتمام بقضايا الأطفال مجهولي الأبوين ، ومد يد العون لهم حتى يصبحوا أفرادا منتجين وصالحين في المجتمع.

وبين أن الجمعية قامت باحتضان 170 يتيم ويتيمة من قبل أسر تم اختيارها بعناية فائقة، وبتحقيق شرط الرضاعة المثبتة بصك شرعي، إضافة إلى تطوير آليات الإحتضان بالرضاعة بمشروع تحفيز الرضاعة، والحصول على فتوى شرعية بجواز ذلك.

وأضاف المهندس "بحري" أن الجمعية حصلت على وقف بجده بقيمة 3.5 مليون ريال وقامت باستئجار وتأثيث وتشغيل دار إيواء للأيتام بمكة المكرمة، وحصلت على أرض بمكة المكرمة لإنشاء وقف دار إيواء للأيتام، كما تم توقيع شراكة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لاستلام جميع الأطفال الأيتام مجهولي الأبوين حديثي الولادة، وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية، كما تم افتتاح 13 فرعا للجمعية في كل منطقة من مناطق المملكة.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية العضوية الفخرية إلى أمير المنطقة.