النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير عسير يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوداد الخيرية

قامت باحتضان 170 يتيماً ويتيمة

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، صباح اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية المهندس حسين بن سعيد بحري وعدد من أعضاء الجمعية.

 

وأوضح المهندس "بحري" في بداية اللقاء أن جمعية الوداد الخيرية هي أول جمعية متخصصة في رعاية الأيتام مجهولي الأبوين في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست عام 1429هـ بمحافظة جدة.

 

وذكر بأنها تُعنى بمعالجة قضايا الأيتام مجهولي الأبوين، وتسعى إلى القيام بدور فعال في بناء مجتمعات إسلامية تسودها الرحمة والتكافل الاجتماعي، وذلك من خلال الاهتمام بقضايا الأطفال مجهولي الأبوين ، ومد يد العون لهم حتى يصبحوا أفرادا منتجين وصالحين في المجتمع.

 

وبين أن الجمعية قامت باحتضان 170 يتيم ويتيمة من قبل أسر تم اختيارها بعناية فائقة، وبتحقيق شرط الرضاعة المثبتة بصك شرعي، إضافة إلى تطوير آليات الإحتضان بالرضاعة بمشروع تحفيز الرضاعة، والحصول على فتوى شرعية بجواز ذلك.

 

وأضاف المهندس "بحري" أن الجمعية حصلت على وقف بجده بقيمة 3.5 مليون ريال وقامت باستئجار وتأثيث وتشغيل دار إيواء للأيتام بمكة المكرمة، وحصلت على أرض بمكة المكرمة لإنشاء وقف دار إيواء للأيتام، كما تم توقيع شراكة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لاستلام جميع الأطفال الأيتام مجهولي الأبوين حديثي الولادة، وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية، كما تم افتتاح 13 فرعا للجمعية في كل منطقة من مناطق المملكة.

 

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية العضوية الفخرية إلى أمير المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير عسير يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوداد الخيرية
سبق

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، صباح اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية المهندس حسين بن سعيد بحري وعدد من أعضاء الجمعية.

 

وأوضح المهندس "بحري" في بداية اللقاء أن جمعية الوداد الخيرية هي أول جمعية متخصصة في رعاية الأيتام مجهولي الأبوين في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست عام 1429هـ بمحافظة جدة.

 

وذكر بأنها تُعنى بمعالجة قضايا الأيتام مجهولي الأبوين، وتسعى إلى القيام بدور فعال في بناء مجتمعات إسلامية تسودها الرحمة والتكافل الاجتماعي، وذلك من خلال الاهتمام بقضايا الأطفال مجهولي الأبوين ، ومد يد العون لهم حتى يصبحوا أفرادا منتجين وصالحين في المجتمع.

 

وبين أن الجمعية قامت باحتضان 170 يتيم ويتيمة من قبل أسر تم اختيارها بعناية فائقة، وبتحقيق شرط الرضاعة المثبتة بصك شرعي، إضافة إلى تطوير آليات الإحتضان بالرضاعة بمشروع تحفيز الرضاعة، والحصول على فتوى شرعية بجواز ذلك.

 

وأضاف المهندس "بحري" أن الجمعية حصلت على وقف بجده بقيمة 3.5 مليون ريال وقامت باستئجار وتأثيث وتشغيل دار إيواء للأيتام بمكة المكرمة، وحصلت على أرض بمكة المكرمة لإنشاء وقف دار إيواء للأيتام، كما تم توقيع شراكة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لاستلام جميع الأطفال الأيتام مجهولي الأبوين حديثي الولادة، وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية، كما تم افتتاح 13 فرعا للجمعية في كل منطقة من مناطق المملكة.

 

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية العضوية الفخرية إلى أمير المنطقة.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
05:00 PM
قامت باحتضان 170 يتيماً ويتيمة

أمير عسير يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوداد الخيرية

A A A
ظافر الشهري - أبها
0
372

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، صباح اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية المهندس حسين بن سعيد بحري وعدد من أعضاء الجمعية.

 

وأوضح المهندس "بحري" في بداية اللقاء أن جمعية الوداد الخيرية هي أول جمعية متخصصة في رعاية الأيتام مجهولي الأبوين في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست عام 1429هـ بمحافظة جدة.

 

وذكر بأنها تُعنى بمعالجة قضايا الأيتام مجهولي الأبوين، وتسعى إلى القيام بدور فعال في بناء مجتمعات إسلامية تسودها الرحمة والتكافل الاجتماعي، وذلك من خلال الاهتمام بقضايا الأطفال مجهولي الأبوين ، ومد يد العون لهم حتى يصبحوا أفرادا منتجين وصالحين في المجتمع.

 

وبين أن الجمعية قامت باحتضان 170 يتيم ويتيمة من قبل أسر تم اختيارها بعناية فائقة، وبتحقيق شرط الرضاعة المثبتة بصك شرعي، إضافة إلى تطوير آليات الإحتضان بالرضاعة بمشروع تحفيز الرضاعة، والحصول على فتوى شرعية بجواز ذلك.

 

وأضاف المهندس "بحري" أن الجمعية حصلت على وقف بجده بقيمة 3.5 مليون ريال وقامت باستئجار وتأثيث وتشغيل دار إيواء للأيتام بمكة المكرمة، وحصلت على أرض بمكة المكرمة لإنشاء وقف دار إيواء للأيتام، كما تم توقيع شراكة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لاستلام جميع الأطفال الأيتام مجهولي الأبوين حديثي الولادة، وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية، كما تم افتتاح 13 فرعا للجمعية في كل منطقة من مناطق المملكة.

 

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية العضوية الفخرية إلى أمير المنطقة.

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
652
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,236
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,260

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة