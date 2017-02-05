أمير عسير يطلع على مشاريع جامعة بيشة

تجاوزت قيمة المشاريع المنجزة 221 مليون ريال

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير جامعة بيشة، الدكتور أحمد بن حامد نقادي، والذي قدم تقريراً مفصلاً عن مشاريع الجامعة خلال الفترة الماضية.



حضر اللقاء محافظ محافظة بيشة، محمد بن سعيد بن سبره، وعدد من مسؤولي جامعة بيشة.



وأوضح الدكتور "نقادي" أن هناك العديد من المشاريع التي تم إنجازها كتسوير أرض المدينة الجامعية وكلية الآداب والإدارة للبنات ومبنى الخدمات المساندة لإدارة الجامعة والقاعات والمعامل بالمجمع الأكاديمي ومبنى معامل وقاعات كلية العلوم التطبيقية للبنات وتصميم الكليات والمرافق والمخطط العام والبنية التحتية "المرحلة الأولى والثانية" وبلغ إجمالي المشاريع المنجزة 221.591.268 ريالاً.



وبين أن قيمة المشاريع التي قيد التنفيذ 154.560.448 ريالاً مقسمة على إنشاء كلية العلوم والآداب للبنين ببيشة وتصميم الكليات والمرافق والمخطط العام "المرحلة الثالثة" وإنشاء كلية العلوم والآداب للبنات ببلقرن.



واطلع أمير منطقة عسير على عدد من المشاريع المخطط لها والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.980.265.566 ريالًا .