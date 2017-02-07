"أمير عسير" يلتقي أصحاب الفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة

في جلسته الأسبوعية لبحث أبرز احتياجات الإمارة

التقى أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في ضيافة الإمارة، مساء أمس، أصحاب الفضيلة والقضاة، ومديري الإدارات الحكومية، في جلسته الأسبوعية المعتادة.

وبحث الأمير فيصل -خلال اللقاء مع الحضور- أبرزَ الموضوعات ذات الاهتمام، ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه، بحضور وكيل إمارة عسير سليمان بن محمد الجريش.