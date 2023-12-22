أمير عسير يلتقي القضاة ومديري الإدارات الحكومية في المنطقة

التقى أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في ضيافة الإمارة، أصحاب الفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية، ووكيل إمارة عسير، سليمان بن محمد الجريش.
وبحث أمير منطقة عسير خلال اللقاء أبرز الموضوعات ذات الاهتمام .
التقى أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في ضيافة الإمارة، أصحاب الفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية، ووكيل إمارة عسير، سليمان بن محمد الجريش.
وبحث أمير منطقة عسير خلال اللقاء أبرز الموضوعات ذات الاهتمام .
التقى أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في ضيافة الإمارة، أصحاب الفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية، ووكيل إمارة عسير، سليمان بن محمد الجريش.
وبحث أمير منطقة عسير خلال اللقاء أبرز الموضوعات ذات الاهتمام .
التقى أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في ضيافة الإمارة، أصحاب الفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية، ووكيل إمارة عسير، سليمان بن محمد الجريش.
وبحث أمير منطقة عسير خلال اللقاء أبرز الموضوعات ذات الاهتمام .