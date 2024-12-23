النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

أمير مكة: الميزانية كشفت نتائج إيجابية تبرهن على قوة اقتصاد الدولة

أكّد أن السعودية استطاعت تجاوز أزمات عانى منها كثيرٌ من الدول

أكّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، أن صدور الميزانية كشف عن نتائج إيجابية تدل على قوة اقتصاد هذا البلد واستقراره، في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسة التي يشهدها كثيرٌ من دول العالم.

 

وقال "الفيصل": "أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة بمناسبة صدور ميزانية هذا العام ١٤٣٨ / ١٤٣٩".

 

وأضاف: "نحن نعيش فترة مميزة؛ فترة الخير والمشاريع والتقدُّم والتطوير، ومرحلة انتقالية من حالة حضارية إلى حالة أخرى أرقى وأشرف وأسمى للإنسان السعودي الذي يستحق كل التقدير والاهتمام والرعاية".

 

وأردف: "المملكة العربية السعودية نجحت وعلى مختلف الفترات في تحدّي الصعاب وتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت على العالم واستطاعت بحنكة القيادة أن تقود هذا الوطن ومواطنيه إلى بر الأمان".

 

وتابع أمير مكة: "لا يفوتني أن أشكر المواطن الذي كان له الدور الإيجابي في الالتفاف حول قيادته لتحقيق النجاح، وأسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يزيد هذا الوطن عزةً وكرامةً متمسكين بكتاب الله - عزّ وجلّ - وبسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير مكة: الميزانية كشفت نتائج إيجابية تبرهن على قوة اقتصاد الدولة
سبق

أكّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، أن صدور الميزانية كشف عن نتائج إيجابية تدل على قوة اقتصاد هذا البلد واستقراره، في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسة التي يشهدها كثيرٌ من دول العالم.

 

وقال "الفيصل": "أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة بمناسبة صدور ميزانية هذا العام ١٤٣٨ / ١٤٣٩".

 

وأضاف: "نحن نعيش فترة مميزة؛ فترة الخير والمشاريع والتقدُّم والتطوير، ومرحلة انتقالية من حالة حضارية إلى حالة أخرى أرقى وأشرف وأسمى للإنسان السعودي الذي يستحق كل التقدير والاهتمام والرعاية".

 

وأردف: "المملكة العربية السعودية نجحت وعلى مختلف الفترات في تحدّي الصعاب وتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت على العالم واستطاعت بحنكة القيادة أن تقود هذا الوطن ومواطنيه إلى بر الأمان".

 

وتابع أمير مكة: "لا يفوتني أن أشكر المواطن الذي كان له الدور الإيجابي في الالتفاف حول قيادته لتحقيق النجاح، وأسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يزيد هذا الوطن عزةً وكرامةً متمسكين بكتاب الله - عزّ وجلّ - وبسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم".

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
01:05 PM
أكّد أن السعودية استطاعت تجاوز أزمات عانى منها كثيرٌ من الدول

أمير مكة: الميزانية كشفت نتائج إيجابية تبرهن على قوة اقتصاد الدولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
6
2,437

أكّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، أن صدور الميزانية كشف عن نتائج إيجابية تدل على قوة اقتصاد هذا البلد واستقراره، في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسة التي يشهدها كثيرٌ من دول العالم.

 

وقال "الفيصل": "أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة بمناسبة صدور ميزانية هذا العام ١٤٣٨ / ١٤٣٩".

 

وأضاف: "نحن نعيش فترة مميزة؛ فترة الخير والمشاريع والتقدُّم والتطوير، ومرحلة انتقالية من حالة حضارية إلى حالة أخرى أرقى وأشرف وأسمى للإنسان السعودي الذي يستحق كل التقدير والاهتمام والرعاية".

 

وأردف: "المملكة العربية السعودية نجحت وعلى مختلف الفترات في تحدّي الصعاب وتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت على العالم واستطاعت بحنكة القيادة أن تقود هذا الوطن ومواطنيه إلى بر الأمان".

 

وتابع أمير مكة: "لا يفوتني أن أشكر المواطن الذي كان له الدور الإيجابي في الالتفاف حول قيادته لتحقيق النجاح، وأسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يزيد هذا الوطن عزةً وكرامةً متمسكين بكتاب الله - عزّ وجلّ - وبسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم".

شارك برأيك
17
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,771
1200

1200

17 ديسمبر
5,426
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,786
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,133

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة