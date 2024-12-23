أمير مكة: الميزانية كشفت نتائج إيجابية تبرهن على قوة اقتصاد الدولة

أكّد أن السعودية استطاعت تجاوز أزمات عانى منها كثيرٌ من الدول

أكّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، أن صدور الميزانية كشف عن نتائج إيجابية تدل على قوة اقتصاد هذا البلد واستقراره، في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسة التي يشهدها كثيرٌ من دول العالم.

وقال "الفيصل": "أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة بمناسبة صدور ميزانية هذا العام ١٤٣٨ / ١٤٣٩".

وأضاف: "نحن نعيش فترة مميزة؛ فترة الخير والمشاريع والتقدُّم والتطوير، ومرحلة انتقالية من حالة حضارية إلى حالة أخرى أرقى وأشرف وأسمى للإنسان السعودي الذي يستحق كل التقدير والاهتمام والرعاية".

وأردف: "المملكة العربية السعودية نجحت وعلى مختلف الفترات في تحدّي الصعاب وتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت على العالم واستطاعت بحنكة القيادة أن تقود هذا الوطن ومواطنيه إلى بر الأمان".

وتابع أمير مكة: "لا يفوتني أن أشكر المواطن الذي كان له الدور الإيجابي في الالتفاف حول قيادته لتحقيق النجاح، وأسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يزيد هذا الوطن عزةً وكرامةً متمسكين بكتاب الله - عزّ وجلّ - وبسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم".