أمير مكة: ولي العهد أصبح مضرب المثل عالمياً في مكافحة الإرهاب

تفقد مركز العمليات الأمنية الموحدة 911.. وقال: نقلة أمنية نوعية وكبيرة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ما تشهده المملكة من تنمية في شتى المجالات.

وقال الأمير خالد الفيصل أثناء تفقده صباح اليوم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة: "أتقدم لسيدي خادم الحرمين الشريفين بالتهنئة نظير التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات ومن بينها الأمنية".

وأشار إلى التطور الذي شهدته وزارة الداخلية ومرافقها منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وحتى اليوم.

وأضاف: "اليوم تشهد وزارة الداخلية تقدماً كبيرا بقيادة أخي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف والذي عرف بتفانيه في خدمة وطنه وحرصه الدائم على استتباب الأمن في هذه البلاد".

وأردف: "لقد أصبح الأمير محمد بن نايف ورجال الأمن في السعودية مضرب المثل في العالم أجمع في مكافحة الإرهاب وفي المجالات الأمنية المختلفة".

وتابع: "يسعدني ويشرفني أيضا أن أرى هذا المشروع الأمني الذي تطور من مجرد فكرة لنقل الخدمات من داخل منى إلى خارجها ، ليصبح مركزا وطنيا موحدا للعمليات الأمنية".

وقال أمير مكة: "هذه نقلة أمنية نوعية وكبيرة ليس على مستوى منطقة مكة المكرمة فقط بل على مستوى مناطق المملكة".

وأضاف: "المركز سيكون له أثر كبير خصوصا في موسم الحج بما يكفل حفظ أمن ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات لهم".

وأردف: "أفخر بزملائي في وزارة الداخلية وخصوصا في هذا الصرح الكبير، وسيظل هذا المركز من أهم المراكز لأنه سيتعامل مع الحجاج والمعتمرين طيلة العام".

وتابع: "أهنئ الإنسان السعودي أين ما كان وأطمئنهم أن بلادهم لا تزال منذ توحيد هذه المملكة وحتى الآن سباقه في كل المجالات وخصوصا في مجال الأمن".

وتجوّل أمير منطقة مكة المكرمة داخل أقسام المركز واستمع من قائد المركز الوطني للعمليات المشتركة اللواء عبدالرحمن الصالح إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها كل قسم.

واطلع على آليات استقبال ومعالجة البلاغات الواردة وتحليلها وتوجيه الجهات المختصة لمباشرتها سواءً كانت أمنية أو للجهات المساندة مثل وزارة الصحة والهلال الأحمر أو شركتي المياه والكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة.

وانتقل أمير منطقة مكة المكرمة إلى غرفة المراقبة التلفزيونية المكونة من شاشات نقل مباشر لمدن المملكة والمشاعر المقدسة وقد زودت الغرفة بأحدث التقنيات والشاشات ، كما تفقد قسم إدارة الأزمات واطلع على دوره في الأزمات والكوارث".