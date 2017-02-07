أمير مكة يدشن أول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة بمنتزهات جدة

"الفيصل" قال لـ"سبق": إن 30 مشروعًا مماثلًا ستشهده جدة وفي مكة 20

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة "الأمير خالد الفيصل" مساء اليوم، أول مركز حي نموذجي على مستوى السعودية بحي المنتزهات جنوب شرق جدة التابع لجمعية مراكز الأحياء.



وقال "الأمير خالد الفيصل": إن هذا المركز النموذجي هو بداية تحقيق الحلم، وأحمد الله وأشكره على توفيقه.

وأضاف: "أود أن أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، وولي عهده الأمين على هذا الحب وهذا الولاء وهذا الاصطفاف الشعبي منقطع النظير حول القيادة، وأقول لهم: إن في مثل هذه المشاريع تتجلى الوطنية ويتجلى حب الإنسان لوطنه، وتتجلى الروح الإسلامية السعودية، فشكرًا لكل من ساهم في هذا المشروع".

وأكد أنه بمثل هذه المشاريع يبنى الإنسان، ويطور المكان، مبديًا سعادته بما شاهد من النماذج التنموية التي ترفع رأس كل سعودي. وقال: "نلحظها كل يوم، ونلحظ التجديد والتطوير في مدينة جدة، هذه المدينة التي تستقبل كل عام خصوصًا في الإجازات ملايين البشر من جميع أنحاء المملكة، فهنيئًا لكل أبناء المملكة بعروسهم جدة، وهنيئًا لجدة بكل هذا الحب الذي تحتضنه ويحتضنها، في كل إجازة وعطلة وفي كل مشروع من هذه المشاريع القيمة التي يتبناها سمو "الأمير مشعل بن ماجد" وزملاؤه في مجلس المحافظة، وأبناء مدينة جدة، الذين يسهمون بجهدهم وبمالهم وبعطائهم المستمر لمدينتهم".



وفي رده على سؤال لـ"سبق" حول زيادة المشاريع التنموية؛ قال: إن في جدة 30 مشروعًا، وفي مكة 20 مشروعًا مماثلًا، وهي في الطريق إن شاء الله، وفي القريب سيتوالى افتتاح هذه المراكز في المحافظات، هي بدأت منذ سنوات والآن حان اقتطاف الآمال والمشاريع والجهود التي بذلت في هذا المجال".



من جهته رحب رئيس مجلس مركز حي المنتزهات "الدكتور أحمد العمري" بمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة "الأمير خالد الفيصل" رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة، وبمحافظ جدة "الأمير مشعل بن ماجد"، مشيرًا إلى أن الجمعية أضحت أحد الكيانات التي يفخر بها المجتمع.



وقال: "هانحن اليوم نحتفل بأحد إنجازات الجمعية في خدمة المجتمع، ممثلة في افتتاح أول مراكزها النموذجية، التي غرست لبناتها الأولى في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بمبادرة من "الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز" رحمه الله، ثم تعهدتهم رعايتها وانطلاقتها الحديثة بإنشاء أكثر من 10 مراكز نموذجية في عدد من محافظات جدة، ليكون شاهدًا على النجاح ومؤشرًا على التميز الذي تشهده الجمعية والارتقاء بخدماتها".



واطلع الحضور على الفيلم الوثائقي الذي يحكي فكرة تأسيس المركز الذي يتوسط الحي؛ مما أعطى الفرصة لتطوير المنطقة، على الرغم من التحديات التي واجهت المشروع منذ بدايته، ولكن بفضل تضافر الجهود من سكان الحي والجهات الرسمية والحكومية تحولت تلك التحديات إلى مشاريع وتحسينات طالت مختلف خدمات الحي.



وفي ختام اللقاء، تجول أمير منطقة مكة المكرمة على مرافق مبنى مركز الحي النموذجي، وما يقدمه من خدمات وأنشطة لسكان وأهالي حي المنتزهات، مثمنًا الجهود التي تبذلها الجمعية في سبيل تكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطه الذي يعيش فيه، وتشجيع مشاركة السكان في جهود تنمية المدن وتطويرها والمحافظة على مكتسباتها ومنجزاتها.



بعدها تكرم "الأمير خالد الفيصل" بإسدال الستار عن اللوحة التذكارية، ووضع حجر الأساس لمركز حي المنتزهات. وبادر أبناء الشيخ "سالم بن محفوظ" رحمه الله ببناء مركز الحي من خلال شركة "سدكو" القابضة على مساحة تزيد عبى 10 آلاف متر مربع، وبتكلفة تجاوزت عشرة ملايين ريال، في نموذج حضاري يمثل التكامل التنموي بين القطاعات المختلفة؛ تحقيقًا للتكامل والشراكة المجتمعية.



من جهته، ثمن الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة "المهندس حسن الزهراني" اهتمام أمير منطقة مكة المكرمة ودعمه المتواصل واللامحدود للجمعية، كما قدم شكره لرئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة "الأمير مشعل بن ماجد" لدعمه المتواصل للجمعية وبرامجها. وأشار المهندس "الزهراني" إلى الجهود التي يبذلها رجال الأعمال لدعم الجمعية، ممثلة في رئيس مجلس إدارة "سدكو القابضة"، "الشيخ صالح بن محفوظ" الذي تكفل بإنشاء مركز الحي، بما يسهم في تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة.



ويركز مركز حي المنتزهات النموذجي في المقام الأول على الشراكة الاجتماعية وتحقيق رؤية منطقة مكة المكرمة في بناء الإنسان والمكان، حسب توجيهات أمير المنطقة، وتُقدم خدمات المركز لكل المستفيدين دون تصنيف لديانتهم أو أعراقهم وجنسياتهم؛ حيث تأتي مراكز الأحياء النموذجية ضمن المشاريع التنموية التي تسهم في تطوير البيئة الاجتماعية وتقوية الروابط بين سكان الأحياء.



ويعد إنشاء المراكز النموذجية إنجازًا اجتماعيًّا في تطبيق مفهوم الاستثمار الاجتماعي المعتمد على أساليب التشغيل الذاتي في عمل مراكز الأحياء، وبمشاركة سكان الأحياء بدءًا من وضع الأهداف والمعايير، وصولًا إلى المشاركة في تصاميم المراكز النموذجية بما يتفق مع الإستراتيجية ويتيح المجال لتنفيذ برامج ومناشط مراكز الأحياء. وتهدف مراكز الأحياء إلى غرس القيم التي تسهم في بناء الإنسان القوي الأمين، وهي الأمانة، وإتقان العمل، والإخلاص والتفاني، وحب الخير، وإنسانية العلاقات، كما تعمل على تحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع.



ويجري العمل حاليًا على تنفيذ أربعة مراكز أحياء نموذجية سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري، من أصل 12 موقعًا تم استلامها من أمانة جدة، من المخطط تنفيذها قبل نهاية 2020، ليصل العدد إلى 30 مركز حي نموذجي بمحافظة جدة عام 2030؛ من خلال المشاركة والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ورجال الأعمال. وفي سياق متصل ينظم مركز حي المنتزهات فعاليات ترفيهية متنوعة لمدة أربعة أيام متتالية، بمناسبة افتتاح مركز الحي، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 11 - 14 جمادى الأولى تحت مسمى "يلا المنتزهات".



وتضم الفعاليات الترفيهية في يومها الأول عروضًا لفرق شعبية، وعروض مهرجين، إضافة إلى قصة إسلام، وفي يومها الثاني يستعرض المهرجان مواهب شبابية، إضافة إلى عرض فرقة شعبية.

وتتخلل المهرجان في يومه الثالث عروض ستاند أب كوميدي لأبرز العارضين مع فقرة السحوبات على الجوائز اليومية، فيما تختتم الفعاليات بفقرة عروض المهرجين وعروض الفرقة الشعبية.

